Málaga para la Gente pide retomar la consulta ciudadana sobre el futuro de los antiguos terrenos de Repsol

10/02/2018 - 13:24

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para su debate en la próxima comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad en la que instan al equipo de gobierno del PP a retomar la consulta ciudadana sobre el futuro de los antiguos terrenos de Repsol para cumplir el acuerdo plenario adoptado y para que la ciudadanía pueda opinar en relación con las dos propuestas que hay.

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

En concreto, se trata de las que defienden el equipo de gobierno del PP y el grupo municipal de Ciudadanos y, frente a ello, la propuesta realizada por la Plataforma Bosque Urbano en Repsol, que es la que defiende la oposición de izquierdas en el Consistorio.

También el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha explicado que piden en la moción instar al equipo de gobierno a convocar de la mesa técnica de la consulta ciudadana en un plazo inferior a dos meses, para diseñar el procedimiento adecuado para realizarla de acuerdo a las herramientas de democracia participativa.

En este punto, ha recordado que la consulta ciudadana para decidir sobre el futuro de los antiguos terrenos de Repsol "supuso un hito respecto a la participación democrática de el Ayuntamiento", recordando que se aprobó por unanimidad ejecutarla, pero que "de forma unilateral y contraviniendo cualquier protocolo y pudor democrático", el equipo de gobierno del PP con el apoyo de Cs la "dio por cerrada" y disolvió la mesa técnica creada.

Por otro lado, la moción recoge encargar a los servicios técnicos un informe sobre los cambios necesarios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente para la realización de un parque con los parámetros de la propuesta realizada por la Plataforma Bosque Urbano en Repsol.

Para Zorrilla, PP y Cs quieren convertir el distrito de Carretera de Cádiz "en un bosque de hormigón", mientras que, frente a ello, "son cada más personas en Málaga las que reclaman un bosque urbano", incluida la oposición de izquierdas en el Consistorio.

El portavoz de Málaga para la Gente ha advertido de que el anuncio de "desbloqueo" de PP y Ciudadanos sobre la situación de abandono de los terrenos de la antigua Repsol "es falso", asegurando que su presentación pública fue "una gran labor de camuflaje para volver a desarrollar el mismo proyecto especulativo y ajeno a lo que demandan los vecinos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero".

Zorrilla ha criticado que el proyecto de PP y Cs "no cambia los parámetros del proyecto aprobado en el PGOU de 2011; es decir, no entra en el fondo de la cuestión, mantiene la misma edificabilidad y número de viviendas sin reducir la saturación y concentración de viviendas y de población, masificando la que es una de las zonas de mayor densidad de población de toda Europa".

Ha incidido, además, en que "no se eliminan las viviendas proyectadas en las parcelas del Ayuntamiento de Málaga, en las que se permite realizar tres torres de gran altura y una superficie comercial", asegurando que el equipo de gobierno "no pretende construir ahora sino venderlas para que sean constructoras quienes construyan", además de que "no se modifica nada de las grandes superficies comerciales".

"El proyecto también contempla unos centros comerciales que entendemos que son innecesarios, ya que la actual oferta de zonas comerciales en Málaga está más que cubierta, pero que sin embargo puede dañar de forma importante a los pequeños comerciantes y al comercio tradicional de la zona", ha señalado.

No obstante, ha recordado que antes del proyecto se tendrá que realizar la limpieza del suelo, que "está altamente contaminado por hidrocarburos", asegurando que, mientras la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pretende que sea el Ayuntamiento quien sufrague el coste de su descontaminación, por ser el propietario mayoritario del sector; el alcalde, Francisco de la Torre, dice que debe ser la Sareb.

Zorrilla ha insistido, además, en que "el único cambio" respecto al proyecto inicial realizado por el equipo de gobierno del Partido Popular "es que se elimina la posible gasolinera y algunos equipamientos y zonas deportivas, que en las infografías se pintan de verde". Por su parte, las torres y rascacielos, que "según De la Torre se irán construyendo en función de la demanda del mercado" se mantienen, así como "que el futuro parque se haga sin tocar el Plan General de 2011 para que la Sareb pueda abordar con tranquilidad su parte y financiar la creación del futuro parque".

"El equipo de gobierno quiere que adelante el dinero de las cargas antes de hacer su rascacielos y con esos fondos ejecutar su proyecto de parque, algo que se antoja altamente improbable, por no decir imposible", ha criticado.

"CAMBIAR ALGO PARA QUE TODO SIGA IGUAL"

Por todo ello, a juicio de Zorrilla el escenario es "lampedusiano", que es "cambiar algo para que todo siga igual, ya que lo que tenemos es un proyecto que no altera lo anterior".

En suma, ha definido el portavoz de Málaga para la Gente "mantiene las mismas torres y rascacielos; y el mismo número de viviendas y supondrá un elevado incremento de la densidad de población"; además de que "parte de la premisa de una financiación improbable e inexistente y unos plazos de ejecución imposibles", por lo que la conclusión es que "no se ha desbloqueado la actuación en los antiguos terrenos de Repsol, seguirá paralizada puesto que sigue vinculada a la especulación urbanística".

Por último, ha lamentado que "todo se hace de espaldas a la ciudadanía y colectivos organizados en la Plataforma Bosque Urbano, que tiene dos años de vida y que se ha movilizado para reclamar un proyecto" menos especulativo donde el protagonismo lo tengas las zonas verdes y arboledas". Durante este periodo han organizado más de 100 actividades y recogido 37.000 firmas de vecinos de Málaga.