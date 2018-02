Venezuela. el pp ve "nulos" los resultados de la mediación de zapatero en venezuela

10/02/2018 - 13:21

El secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, considera que el esfuerzo negociador en Venezuela del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han dado unos resultados "nulos", como lo demuestra que no ha logrado "un solo cambio" para la sociedad venezolana.

En una entrevista con Servimedia, el eurodiputado popular hizo estas consideraciones sobre la labor de mediación entre el régimen chavista de Venezuela y la oposición de este país que está llevando a cabo Zapatero y en la que, según su opinión, "no ha obtenido ningún avance".

Tras denunciar que el régimen de Nicolás Maduro "cada vez esté más en la batalla y la agresividad contra las fuerzas democráticas que no pueden tolerar lo que está ocurriendo", explicó que el Gobierno español ha intentado obtener "una serie de cambios en Venezuela o aproximaciones mucho más diplomáticas y se ha demostrado que es del todo imposible".

En este sentido, opinó que ha quedado "demostrado" que el expresidente Zapatero "no ha obtenido ningún avance" en las negociaciones, pese a que hubiera un momento de liberación "de dos o tres presos políticos". "No ha habido un solo cambio para la sociedad", lamentó.

"QUE LA UE SE PONGA FIRME"

Resaltó que los "esfuerzos negociadores" de Zapatero han dado unos resultados "nulos", para a renglón seguido abundar en que ha llegado ya el tiempo para que la Unión Europea se ponga "firme" y siga aplicando sanciones para que "no pueda visitar nuestros países gente que en estos momentos tiene oprimida y en un régimen de pobreza extrema a la sociedad venezolana".

Ahora, Zapatero ha animado a la oposición a suscribir un acuerdo sobre las próximas elecciones presidenciales que la Mesa de Unidad Democrática no respalda por considerar que no ofrece las mínimas condiciones democráticas para que los comicios se celebren de forma limpia y transparente.

A este respecto, López-Istúriz admitió que le gustaría que Zapatero "no siga participando de eso", aunque intuye que "lo hace con la mejor de las voluntades". Asimismo, pidió a la oposición que "no se deje convencer" porque "ya ha sido engañada en una ocasión y no puede serlo una segunda vez".

