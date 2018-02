Verónica Pérez apela al "trabajo duro" para que el PSOE siga como "la referencia política de los sevillanos"

10/02/2018 - 13:48

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha intervenido este sábado en el Comité Provincial del partido y ha apelado al "trabajo duro y de calle, cercano, para seguir siendo la referencia política de los sevillanos y sevillanas".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

"Los socialistas sevillanos hemos ganado todas las elecciones en democracia y eso, además de un orgullo, es una enorme responsabilidad que nos obliga a trabajar más si cabe en la defensa de los intereses de los ciudadanos de nuestra provincia", ha agregado la dirigente socialista, según informa el partido en una nota.

Pérez ha asegurado que los 72 alcaldes socialistas de la provincia, "que gobiernan a más del 80 por ciento de la población de la provincia, son nuestro mayor orgullo porque diariamente practican una política de proximidad, de mirar a los ojos a sus vecinos y de preocuparse por resolver sus problemas".

Ha señalado que el resto de partidos "no está en su mejor momento". "El PP de Sevilla anda inmerso en su batalla interna que está afectando a temas institucionales de enorme interés para los sevillanos, como el Metro de Sevilla. Podemos nos demuestra cada día que no es el instrumento útil que prometían y que, sinceramente, no están aportando nada en política que beneficie a los ciudadanos. E Izquierda Unida anda desnortada porque se ha plegado a Podemos y está perdiendo su identidad", ha abundado en esa línea.

Verónica Pérez ha hecho hincapié en que "la mejor hoja de servicio que tenemos los socialistas sevillanos para pedirles la confianza a los ciudadanos es, además de la gestión municipalista, la gestión del Gobierno de Susana Díaz, que cada día toma decisiones que le cambian la vida a los andaluces".

"Gracias a la iniciativa de la Junta de Andalucía y al trabajo duro del grupo socialista en el Parlamento, hemos comenzado el año estrenando en Andalucía nuevos derechos, como la renta mínima de inserción, la recuperación de la jornada de los funcionarios, la gratuidad en la educación de cero a tres años y nuevas leyes como la Ley de Discapacidad, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Memoria Democrática o la de Igualdad de Trato y No Discriminación del colectivo Lgtbi y de sus familiares", ha valorado la socialista.

La secretaria general del PSOE de Sevilla ha criticado la "inacción y el olvido del Gobierno de Rajoy hacia nuestra provincia" y se ha centrado especialmente en la "no liberalización de la AP-4 y en el espectáculo que está dando el PP al respecto". "No necesitamos pactos de Estado sobre el peaje, necesitamos que se liberalice ya después de casi 50 años porque está más que amortizado", ha remachado la dirigente provincial.

Verónica Pérez ha manifestado que los socialistas sevillanos "tenemos que seguir siendo una referencia en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la violencia de género". "Vamos a exigirle a Rajoy que dote al Pacto de Estado de recursos suficientes para que empiece a funcionar y vamos a recordarle que la brecha salarial sí es un asunto en el que un Gobierno central debe de meterse", según ha indicado.

El Comité Provincial del PSOE de Sevilla ha aprobado este sábado por unanimidad la Comisión de Listas del partido y las dos propuestas de resolución, una en materia de empleo y otra para reivindicar la suficiente dotación de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.