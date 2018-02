El Consell disminuye a 28,5 días el periodo medio de pago a proveedores "pese a la infrafinanciación"

10/02/2018 - 14:01

La Generalitat Valenciana ha disminuido el período medio de pago a proveedores hasta situarlo en el pasado mes de diciembre en un total de 28,51 días, "a pesar de la infrafinanciación de la Comunitat a la que le somete el Ministerio de Hacienda", según ha destacado la Conselleria en un comunicado.

Con esta cifra, el Consell cumple "por primera vez desde que se implantó este registro", en septiembre de 2014, con el plazo legal de 30 días fijado en la Ley de Morosidad.

El dato, que corresponde al Primer Avance del PMP Global de diciembre, lo ha hecho público la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que dirige Vicent Soler.

Ferrando ha asegurado que "el Consell está demostrando que se pueden hacer políticas sociales, mejorar los servicios públicos y cumplir con nuestras obligaciones de pago a pesar de las estrecheces presupuestarias a las que nos somete el Ministerio de Hacienda".

Mientras tanto, "el Gobierno central sigue incumpliendo su compromiso y sigue sin aprobar un nuevo modelo de financiación que ponga fin a la discriminación financiera", lo que ha advertido que provoca que "la única vía de liquidez al margen de las entregas a cuenta que tiene la Comunitat sean la liquidación del sistema de financiación y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)".

En relación a la liquidación, la secretaria autonómica ha apuntado que en los meses de febrero, marzo y abril se recibieron "pequeños anticipos" que fueron compensados con ingresos del FLA ordinario en el mes de mayo, lo que dejó el contador "a cero".

Por otro lado, en junio de 2017 se recibió un anticipo de 494,10 millones. Sumado a los 1.186,26 millones de la liquidación transferida en julio, deja el total ingresado por la liquidación de 2015 en 1.680 millones.

"DOBLE PENALIZACIÓN"

Según la Conselleria de Hacienda, el ritmo de estas transferencias comportó que la Tesorería no pudiera efectuar determinados pagos hasta junio-julio, atendiendo así muchos compromisos que durante el primer semestre se habían pospuesto por falta de recursos.

Sin embargo, desde el departamento destacan que los abonos de Sanidad no pueden realizarse hasta que no llega el FLA extraordinario y pueden aplicarse a presupuesto estas facturas, pero subrayan que "la activación del 'extraFLA' por parte del Gobierno central no se produjo hasta los meses de octubre y noviembre, cuando la Generalitat ingresó 651,35 y 180,65 millones, respectivamente, con cargo a este fondo, que se crea para cubrir el déficit no financiado del ejercicio anterior (en este caso, 2016)".

De este modo, "la Comunitat Valenciana resulta doblemente penalizada: de un lado, no recibe del modelo de financiación los recursos que le corresponden, al ser la peor financiada por habitante de todas las autonomías y situarse muy lejos de la media". "Esta insuficiencia le genera una desviación del déficit autorizado, que debe financiarse al año siguiente con el FLA extraordinario", recalcan desde la Conselleria.

Y añaden: "pero como el Gobierno central, que ha incumplido su promesa de reformar el modelo, no activa el 'extraFLA' hasta bien avanzado el ejercicio o incluso a finales de éste, la Comunitat padece problemas de liquidez". "Los proveedores son los damnificados por esta situación, ya que los pagos se demoran", resaltan.

Ante esta situación, el Consell ha reclamado "insistentemente" al Gobierno que calendarice en el primer semestre la transferencia de la liquidación del modelo, al igual que del FLA extraordinario. Todo ello para "poder asegurar una gestión ordenada y planificada de los pagos". "El Ministerio, sin embargo, ha hecho caso omiso", denuncian desde el departamento que dirige Vicent Soler.

Tras el anuncio de reducción de las entregas a cuenta para este ejercicio mientras no haya Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno valenciano exigió a Hacienda la transferencia de toda la liquidación de 2016, ya que "son recursos de la propia Generalitat de hace dos años".

PAGOS A DIARIO EN LOS ÚLTIMOS MESES

La concentración de las aportaciones en el segundo semestre del año generó que durante los últimos meses de 2017, por disponer de liquidez y por la seguridad de la llegada del Fla extraordinario, desde la Tesorería se pudieran incrementar los pagos. De hecho, los últimos meses del ejercicio se realizaron pagos diarios, a diferencia de lo que ocurrió el resto del año, en el que los abonos se materializaron siempre a final de mes, detallan desde la Conselleria.

Esto permitió que el PMP global de la Administración valenciana y su sector público se situara en diciembre de 2017 en 28,51 días. Cabe recordar que el pico más alto se alcanzó en marzo de 2015, con el anterior Gobierno valenciano, cuando ascendió hasta los 99,07 días.

Por otra parte, el Consell ha introducido la priorización de los pagos realizados por la Tesorería, ejecutando primero aquellos destinados a las personas y los proveedores, y dejando la fórmula del 'confirming' para los pagos de subvenciones, mientras antes se abonaba a proveedores también a través de esta fórmula.

Con todo ello, la deuda comercial, a noviembre de 2017, se ha situado en 786 millones, lo que supone una reducción del 46% respecto a la que existía al cierre de 2014, de 1.446,4 millones. En comparación a 2016 también ha bajado un 18%.