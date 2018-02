El pp acusa a cs de "populismo" y le pide aprovechar su "sintonía" con podemos en cataluña

10/02/2018

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, cargó este sábado contra el "populismo" de Ciudadanos y Podemos por sus encuentros en aras de promover una reforma electoral en las que "han olvidado el consenso". Sin embargo, consideró que esa "sintonía" sería válida para que ambas formaciones pactaran en Cataluña una alternativa a los independentistas.

Al clausurar un encuentro con cargos públicos y afiliados del PP en Santander, el 'número tres' de Mariano Rajoy en el partido sentenció que "los populismos se entienden para beneficiarse", aludiendo a las negociaciones entre Cs y Podemos en el Congreso para promover una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

"Asistimos atónitos a la foto entre la 'portavoza' (Irene Montero) y el portavoz de Cs (Juan Carlos Girauta)", reconoció Maíllo, para acto seguido valorar que "al final los populismos de un lado y de otro acaban convergiendo" para que "les venga bien a los dos".

Así las cosas, opinó que "no estaría nada mal que se reunieran en Cataluña para establecer una alternativa de Gobierno" al independentismo. En ese caso, prosiguió el coordinador general de los populares, "sí que sería válida esa sintonía".

Cargó contra estos dos partidos por haberse "olvidado del consenso" y les preguntó si están dispuestos, como reclama el PP, a respetar la lista más votada en las elecciones municipales y autonómicas. "Cualquier reforma electoral que plantean es con la intención de conseguir por la vía de la reforma lo que no consiguen por la vía de las urnas", espetó.

ARRIMADAS, "OPORTUNIDAD DE ORO"

Criticó a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, por no aprovechar "la oportunidad de oro" de asumir su "responsabilidad" como vencedora de los comicios del pasado 21 de diciembre. Advirtió de que su triunfo, "labrado bajo el voto útil", puede transformarse en una "victoria inútil".

Por ello, instó a Arrimadas a "dar un paso al frente". "Que no tengan miedo a perder una investidura", recomendó, basándose en que ahora lo importante es "desbloquear y meter presión a los independentistas" para que empiece a correr el plazo de dos meses para que haya una investidura o se disuelva la Cámara.

En este punto, avisó a los independentistas de que "la única opción" es un Gobierno de la Generalitat que esté dirigido por alguien que no esté inmerso en procedimientos judiciales y respete las leyes. Cualquier decisión contraria a ello, remarcó, será recurrida por el Gobierno de la nación.

"El destino de Carles Puigdemont es dos: o fugado en la cárcel, no hay más destino", aseveró Maíllo, al tiempo que reconoció la "cabezonería" del bloque secesionista catalán. No obstante, aseguró que su persistencia "no llega ni de lejos al empecinamiento del Gobierno" a defender la unidad de España.

Por último, reflexionó que las decisiones que ha tenido que tomar el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el desafío secesionista catalán que a corto plazo "no se valoran mucho" serán apreciadas "a medio plazo" por el conjunto de la ciudadanía española.

