Maillo asegura que el Gobierno de Rajoy va a agotar la legislatura porque "España no necesita elecciones"

10/02/2018 - 14:35

Cree que a Cs y Podemos "se les ha olvidado que las reformas electorales en España se hacen por consenso"

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este sábado en Santander que el Gobierno de Mariano Rajoy va a "agotar la legislatura" y continuará realizando "reformas importantes" porque España "necesita un gobierno serio y responsable"

"No hay que mirar las encuestas, hay que mirar a la realidad y al interés general de todos los españoles y todavía hasta el 2020 queda mucho tiempo para las próximas elecciones generales, y por si no lo sabéis agotaremos la legislatura, porque España no necesita elecciones, necesita un Gobierno serio y responsable", ha proclamado.

Maillo se ha dirigido así a quienes "hablan de elecciones" cuando "España no está para elecciones" y lo ha achacado a que a ciertos partidos "se les vuelven locos los ojos solamente pensando en las encuestas".

Así lo ha señalado en su intervención en la clausura de un encuentro con cargos públicos y afiliados del PP de Cantabria, un acto en que ha estado acompañado por la presidenta del partido en la región, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Maillo ha reivindicado el trabajo desarrollado por el PP desde el Gobierno para "sacar al país de la ruina y de estar al borde del rescate" y lograr que "durante cuatro años se cree empleo", consiguiendo que medio millón de personas haya recuperado su "proyecto vital" y que España se acerque a los 20 millones de personas trabajando.

Ha dicho que, aunque al resto de partido no les gusta que el PP hable de economía, "hay que hacerlo" porque no sólo ha impulsado la recuperación de "todo el empleo que se había perdido durante la crisis" sino que además está tomando medidas para que el empleo "sea cada vez mejor y de mayor calidad".

"Es un éxito del Gobierno y de los españoles, pero no nos conformamos", ha enfatizado el coordinador del PP que ha dicho que el Gobierno de Mariano Rajoy "va a seguir trabajando para lograr esos 20 millones de empleos" pero, para ello, ha considerado que "es imprescindible continuar con este Gobierno".

En este punto, se ha referido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 para cuya aprobación ha apelado al PSOE pero, sobre todo, a los partidos que apoyaron las cuentas de 2017 (Cs, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias), porque "es importante y necesario que se apoyen".

"¿Puede haber un gobierno sin presupuestos? Sí, se pueden prorrogar pero no España no lo merece porque tenemos encima de la mesa bajadas de impuestos y grandes inversiones en materia de infraestructuras", ha dicho y, por ello, ha hecho un llamamiento a quienes apoyaron los PGE de 2017 porque "no existe ningún motivo, ninguna razón, ni ninguna excusa para que no sigan apoyando los de 2018".

PP NO RENUNCIARÁ A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Y es que, ha asegurado, el Gobierno de Rajoy continuará con su "iniciativa" y aprobará políticas y medidas como hizo ayer en el Consejo de Ministros con la ampliación de los casos y supuestos de la prisión permanente revisable que, ha considerado, "es compartida por el 80% de la población".

"Es respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos; es revisable, no es cadena perpetua; y es para crímenes horribles", ha dicho y ha reivindicado que pretende cumplir con la "principal misión que tiene un Estado, que es proteger a sus ciudadanos".

Por ello, ha advertido que "el PP, nos apoyen o no nos apoyen, no vamos a renunciar a una propuesta que fue aprobada en 2015 y que tiene el apoyo y el aval de los ciudadanos y es justa y necesaria precisamente para los crímenes más horribles como algunos de los que se han perpetrado en los últimos años en España".

"No vamos a renunciar a ella", ha apostillado y ha esperado que "aquellos que están acostumbrados a rectificar un día sí y un día no", en este "rectifiquen y acierten" apoyando la prisión permanente revisable y no promuevan su derogación.

CS Y PODEMOS "OLVIDAN EL CONSENSO" PARA REFORMA LABORAL

Por otro lado, se ha referido al acuerdo de Podemos y Ciudadanos para impulsar una reforma electoral y ha considerado que "se les ha olvidado que las reformas electorales en España se hacen por consenso".

Así, ha reivindicado que el PP no hizo esa reforma cuando gobernaba con mayoría absoluta precisamente "porque creíamos que era necesario hacerlo con el consenso de los partido más importantes" y, en su propuesta, a Podemos y Cs "se les ha olvidado el consenso" y que decir "si van a respetar la lista más votada en las elecciones autonómicas y municipales".

Pero no sólo eso, para Maillo, también se les ha olvidado pronunciarse sobre "si están dispuestos a hacer una reforma electoral que garantice que quien gana las elecciones gobierna en España, a nivel autonómico y local y si están dispuestos a respetar el resultado de las urnas directamente a través de las urnas".

"El Partido Popular sí, ellos ahora mismo no lo plantean", ha criticado el coordinador general de los 'populares', que ha asegurado que el PP defiende que "quien gane las elecciones gobierne" porque es "elemental", que sea "la lista más votada".

Por ello, ha considerado que el acuerdo alcanzado en la reunión entre "la portavoza de Podemos (Irene Montero) y el portavoz de Ciudadanos (Juan Carlos Girauta)" demuestra que "los populismos de un lado y del otro acaban convergiendo, sobre todo para que les venga bien a los dos", que ha denunciado que "buscan por la vía de la reforma lo que no consiguen en las urnas".

A su juicio, al igual que "convergen" en querer una reforma electoral y "parece que tienen sintonía", Ciudadanos y Podemos podrían reunirse en Cataluña "para establecer un alternativa de Gobierno" frente al independentismo.

"Ahí sí que sería válida esa sintonía", ha opinado, y ha insistido en que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, que ganó las elecciones "tiene una estupenda oportunidad y el reto de que esa victoria labrada bajo el voto útil no se transforme en una victoria inútil".

Por ello, le ha pedido que "asuma esa responsabilidad" y dé "un paso al frente" para "desbloquear la situación" y que, para ello, contará con el apoyo del PP. "Que no tengan miedo a perder una investidura porque ahora lo importante es desbloquear, meter presión a los independentistas y que empiece a correr el plazo de los dos meses para garantizar que en Cataluña vuelva a haber un gobierno de verdad", ha añadido.

Y es que, en su opinión, la "parálisis" que vive Cataluña por las "dudas del independentismo" solo pasará cuando llegue al Gobierno de la Generalitat "alguien que respete las leyes y las resoluciones judiciales" porque, ha avisado, para el expresident Carles Puigdemont y candidato de los independentistas solo "hay dos destinos, o fugado o en la cárcel".

Ha reivindicado las "decisiones importantes" tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el desafío secesionista, que ha confiado en que "cada día que pase van a ser más valoradas por el conjunto de los ciudadanos", y que las seguirá tomando si se requiere para "garantizar la unidad de España".