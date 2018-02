Pérez (PP) ve "un cambio de postura" en PSOE y Cs "ante el apoyo ciudadano" a la red "completa" de metro

10/02/2018 - 16:48

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha destacado este sábado el "evidente cambio de postura" del alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, y de Ciudadanos (Cs), que, después de que "han venido atacando con dureza" la propuesta del PP para que Sevilla tenga una red "completa de metro de manera sucesiva, ininterrumpida y solapada, ahora, empujados por la opinión pública y por el apoyo que se está recibiendo de los ciudadanos y entidades vecinales, han cambiado de opinión".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Por ello, el popular ha pedido en una nota de prensa que "se sumen cuando antes al Pacto por la red completa de metro de Sevilla" y que "dejen a un lado los intereses partidistas y electorales, y luchen por los intereses de la ciudad".

Así, Pérez ha destacado que, "en estos últimos días, el PP ha recibido duras críticas tanto por parte del PSOE como de Ciudadanos", y ha explicado que les "han acusado de querer romper o torpedear el preacuerdo con el Ministerio de Fomento".

El popular también ha asegurado de que les han acusando de que "no se puede estar permanentemente queriendo focalizar la atención sobre uno mismo, queriendo ser el protagonista en todas las salsas", o que están "provocando un enfrentamiento territorial, entre otros reproches totalmente injustificados".

El portavoz popular ha indicado que "no se trata de protagonismo alguno, los únicos protagonistas son la ciudad y los sevillanos" y, por ello, "el gobierno municipal debe luchar por los intereses de la ciudad y no por los suyos personales".

"Tras los apoyos manifestados en estos últimos días por los ciudadanos para que Sevilla tenga una red completa de metro, Espadas debe sumarse a una actitud de ambición de ciudad", ha reiterado Pérez.

Asimismo, el portavoz ha señalado que "construir media línea de metro supone excluir a cientos de miles de vecinos de la ciudad", y ha criticado que "un alcalde no pude conformarse con media línea de metro, debe luchar por lo más beneficioso para la ciudad, por ello debe abandonar la actitud de ataque al PP y apoyar este pacto".

Del mismo modo, Pérez ha recordado que, "en los últimos 25 años, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao han iniciado o continuado la construcción de sus redes de Metro, alcanzando una media de 65 kilómetros construidos que completan sistemas metropolitanos que abarcan desde los 62 kilómetros de red en Bilbao, los más de 150 kilómetros en Valencia o los 287 kilómetros de Madrid".

Igualmente, el popular ha señalado que "es evidente que existe una deuda de todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento, con la ciudad de Sevilla y con los vecinos que la habitan", y ha considerado que los vecinos "tienen derecho a un instrumento de movilidad rápido, moderno, eficaz y respetuoso con el medio ambiente".

Asimismo, Pérez ha señalado que Sevilla no debe resignarse "a la repetición de las circunstancias que han hecho de su ferrocarril metropolitano la gran oportunidad perdida que otras ciudades sí han sabido aprovechar", y ha manifestado que "lo ocurrido años atrás, no puede servir de ejemplo para guiar los actos de aquí en adelante, puesto que, de ser así, la culminación de la red completa de Metro de Sevilla no será una realidad hasta mitad del presente siglo".

"APUESTA COLECTIVA"

Por ello, ha definido el pacto como el de "toda una ciudad por su futuro, una apuesta colectiva que debe liderar el Ayuntamiento de Sevilla, para trasladar al resto de administraciones competentes la necesidad de saldar la deuda contraída con el metro de nuestra ciudad, en un plazo temporal razonable, técnica y económicamente".

El portavoz del Grupo Popular ha manifestado que está "seguro" de que los grupos políticos del Ayuntamiento "apoyarán el Pacto en su letra o en sus fines". "Estamos hablando de una propuesta apoyada por ciudadanos, por lo que deben abandonar la crítica, los insultos y los ataques injustificados al PP, y tener una actitud colaboradora e institucional para, con el esfuerzo de todos, conseguir que Sevilla tenga una red completa de metro, que se haga de manera continua, ininterrumpida y solapada", ha reiterado.

"Si Espadas quiere apoyo en el presupuesto debe aprobar en el Pleno el Pacto por la red completa de metro, ya es hora de dejar a un lado los posicionamientos políticos y electorales, sumarse cuanto antes a este pacto para aunar fuerzas y luchar juntos por los intereses de la ciudad", ha concluido Pérez.