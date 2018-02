Iniciativa-Compromís celebrará un congreso en junio para renovar los cargos de dirección del partido

10/02/2018 - 16:47

Iniciativa del Poble Valencià-Compromís celebrará el sábado 9 de junio un congreso para renovar tanto los cargos de dirección del partido como la Mesa Nacional y los portavoces. En este quinto cónclave también se debatirán y votarán el informe de gestión, la ponencia política y la reforma de los estatutos.

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha acordado la formación integrada en Compromís durante la primera reunión de su Mesa Nacional de 2018, en un encuentro en Chiva (Valencia) este sábado que ha servido para establecer el calendario y el reglamento del V Congreso General.

Según ha informado Iniciativa en un comunicado, el proceso congresual se iniciará con las reuniones de las asambleas locales, comarcales y supracomarcales, que finalizarán el 6 de mayo y en las que se debatirán los documentos del Congreso y las enmiendas a la reforma de los estatutos.

Como novedad de este cónclave, la formación ha decidido realizar en sesiones independientes previas los plenarios de la ponencia política y la ponencia de reforma de los estatutos. Tendrán lugar el sábado 26 de mayo en Alicante y el siguiente sábado 2 de junio en Castellón de la Plana, respectivamente.

La coportavoz de Iniciativa, Mireia Mollà, ha realizado la intervención política de la Mesa Nacional, en la que ha puesto en valor la aceptación de las medidas impulsadas por el Gobierno del Botànic y ha enfrentado la situación con "el descontento de los valencianos con el trato que reciben del Gobierno central de Mariano Rajoy".

DENUNCIA DEL PP PARA "BUSCAR EL DESCRÉDITO"

La también portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes ha subrayado que "es por eso que al PP no se le ha ocurrido otra estrategia que buscar el descrédito del Consell de la forma que sea, aunque sea con denuncias a la Fiscalía como la que han presentado, que no tiene ni pies ni cabeza", en relación a la denuncia presentada por el PP a la Conselleria de Igualdad que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales.

"Desgraciadamente, parece que esta forma de actuar del PP no dejará de repetirse hasta las elecciones de 2019, porque no tienen nada más que ofrecer ante los numerosos casos de corrupción en los que están siendo juzgados", ha aseverado Mollà. Y ha remarcado: "Pero lo cierto es que nosotros, a diferencia del PP, hacemos las cosas bien y además no robamos y de ello se está dando cuenta claramente la ciudadanía".

Para la portavoz de la coalición, la denuncia del PP "tiene tan poco sentido que ponen en entredicho los pagos por resarcimiento, un procedimiento que recoge la ley y que las administraciones deben utilizar para seguir prestando servicios básicos a la ciudadanía mientras se resuelven los procesos de adjudicación".