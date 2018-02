Tudanca sostiene que el PP "no tiene vergüenza" y es "cruel" con el sistema de pensiones

10/02/2018 - 17:00

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha sostenido que el Partido Popular (PP) "no tiene vergüenza" por su política en torno a las pensiones, a la que ha calificado de "cruel".

SEGOVIA, 10 (EUROPA PRESS)

Con motivo de su participación, este sábado, en una jornada en Segovia sobre el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Tudanca ha reconocido que tanto PP como PSOE están "preocupados" por el futuro del sistema de pensiones.

Sin embargo, la posición de los socialistas difiere de la de los 'populares', porque la solución de estos es decir a los pensiones que ahorren "uno o dos euros al mes" o que "vendan sus casas cuando sean mayores" para poder complementar sus prestaciones, según ha señalado.

Mientras, el PSOE aboga por "recuperar" el Pacto de Toledo, establecer un impuesto a la banca, devolver la revalorización automática en función del IPC, eliminar el tope máximo de cotización para los salarios más altos y, en definitiva, volver a un sistema "público" de pensiones, como ha apostillado el líder regional socialista.

Luis Tudanca ha agregado que los 'populares' "no pueden" decir a los pensionistas, "que cobran menos de 650 euros" al mes que complementen su pensión, ni a trabajadores que perciben menos de 600 euros al mes que ahorren para hacer un plan de pensiones, puesto que, según ha dicho "no llegan a fin de mes, no pueden pagar la calefacción ni alimentar a sus hijos".