Modificación del recorrido del autobús urbano este sábado en Logroño con motivo del desfile de Carnaval

10/02/2018 - 17:03

El Ayuntamiento de Logroño informa en una nota de prensa de que, con motivo del desfile de Carnaval 2018 que tendrá lugar este sábado en Logroño se producirán modificaciones en el recorrido del autobús urbano entre las 18,00 y las 20,00 horas.

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

Recuerdan, además, que el itinerario de la cabalgata comenzará en el Paseo de Dax para continuar por Avda de la Paz, Muro Cervantes, Muro del Carmen, Muro de la Mata, Bretón de los Herreros, Once Junio, Portales, Fuente Murrieta, Avda Portugal, Miguel Villanueva y Espolón.

Se proponen los siguientes desvíos para el día 10 de febrero de 2018 entre las 18,00 y las 20,00 horas.

Línea 2. Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5. Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. Jorge Vigón - av. de la Paz

Línea 7. El Arco - Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Polígono Cantabria - El Arco: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I

Línea 9. Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de Doce Ligero de Artillería - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - puente de Piedra

Las Norias - Pradoviejo: puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. de Doce Ligero de Artillería - av. de Colón - av. Jorge Vigón - c/ Gral. Vara de Rey

Línea 10. El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I