El PSPV asegura que el Botànic y Oltra están "limpios como una patena, salvo por la herencia recibida"

10/02/2018 - 17:04

El portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha asegurado este sábado que tanto la Generalitat como la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, están "limpios como una patena, salvo por la herencia recibida" del anterior Ejecutivo autonómico del PP. "No van a conseguir meter el dedo en el ojo del Botànic quienes han enfangado la Comunitat y desfilan hoy en día por los tribunales".

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado a través de un comunicado, en relación a la denuncia presentada por el PP a la Conselleria de Igualdad que dirige Oltra por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales.

Mata considera "intolerable" que los 'populares' intenten así "lavar su imagen de corrupción, paro, despilfarro y empobrecimiento, acudiendo a la Fiscalía con una denuncia absurda". "Por mucho que ahora inicien una campaña para manchar la imagen del Consell más transparente de los últimos años, no conseguirán llevarnos al campo de la corrupción en el que ellos tan bien se mueven", ha recalcado.

De hecho, ha expresado su convencimiento en que esta denuncia "no llegará a ningún sitio" porque "afortunadamente, el Botànic no tiene nada que esconder". "Quienes han enfangado la Comunitat y ahora desfilan por los tribunales no van a conseguir ni meternos el dedo en el ojo ni desviarnos de nuestra prioridad de recuperar los derechos de los valencianos".

El síndic del PSPV ha recordado que los socialistas ya dijeron en el inicio de legislatura que no sucedían a un gobierno, "sino a un régimen", algo que cree que confirma el paso del tiempo: "Cuando el actual Consell llegó a la Generalitat, abrió los cajones y levantó las alfombras fuimos conscientes de que por el sumidero se escapan más de 6.000 millones con facturas en los cajones, pufos del PP en los tribunales con sentencias en contra o multas impuestas por la UE que hacen muy pesada la herencia de nefasta gestión y corrupción recibida".

"MUESTRA CLARA DE DESESPERACIÓN"

De esta forma, Mata ha acusado al PPCV de "pretender judicializar toda la vida política", mediante una denuncia que ve como "una muestra clara de su desesperación por ocultar sus casos de corrupción". Ha advertido a los 'populares' que "por mucho que lo intenten, solo van a obtener de la Fiscalía que los contratos denunciados se han hecho cumpliendo con todos los trámites legales y con el visto bueno de la intervención de la Generalitat".

El parlamentario también ha recriminado al PPCV ser "responsable directo del caos administrativo, la paralización de contratos y la prórrogas irregulares que durante años han predominado con los proveedores de la Generalitat". Mientras, ha recalcado que "el Consell no permitirá que se paralice la prestación de servicios básicos de los ciudadanos".

"De eso es de lo único que pueden acusar al Consell de Ximo Puig, de esforzarse día a día pese a los pufos diarios con los que tenemos que lidiar para que todos los valencianos puedan disfrutar de unos servicios sociales de calidad", ha reivindicado.