El PP acusa a la Junta de estar "engañando" con la "desfusión" hospitalaria en la capital

10/02/2018 - 17:36

El presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha acusado este sábado a la Junta de Andalucía de estar "engañando" a la ciudadanía en lo referente al proceso de 'desfusión' hospitalaria de Huelva.

HUELVA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado tras valorar una respuesta parlamentaria recibida por parte de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, a una pregunta en la que el popular solicitaba información acerca del proceso de restitución de los servicios sanitarios suprimidos en virtud de la fusión hospitalaria, según ha informado el partido en un comunicado.

Según indica el PP, la Junta de Andalucía alega en su respuesta que el proceso de reordenación de los servicios "está prácticamente finalizado", ante lo que el dirigente popular ha aseverado que "la desfusión hospitalaria firmada hace un año no debe ser una reordenación de puestos de trabajo y de servicios, sino una verdadera restitución de los puestos y servicios suprimidos".

González ha señalado que la Junta "está engañando a los onubenses porque no está cumpliendo aquello que anunció", por la que ha avanzado que el PP "va a dar la batalla" en las instituciones, "no sólo para que se restituyan todos los servicios y volvamos al punto anterior a la fusión hospitalaria, sino para que tengamos dos hospitales completos y se amplíen servicios que no tenemos". Además, ha señalado que lo que hasta ahora está haciendo la Junta es "una falsa desfusión hospitalaria"

En esta línea, González ha puesto de manifiesto algunos ejemplos, a su juicio, de "incumplimientos" por parte de la Consejería en el proceso de desfusión hospitalaria, indicando que "no se ha producido aún ninguna restitución de servicios como Obstetricia o Pediatría, y tenemos casos tan sangrantes como el de Hematología, que sólo cuenta con un especialista en el hospital Infanta Elena, o el de Neurología, con sólo un especialista en el hospital Juan Ramón Jiménez".

También ha recalcado que "muchos servicios asistenciales no tienen autonomía en ambos hospitales al tener sólo a un responsable en uno de los dos hospitales, y tampoco se ha completado, como afirma la consejera, la asignación de profesionales en ambos centros".

Para González, "es evidente que la Junta de Andalucía se está saltando a la torera la sentencia judicial que anuló la fusión hospitalaria y el propio acuerdo firmado por lo que está engañando a los onubenses".

El popular ha insistido en que "la Junta no está realizando la desfusión que Huelva y los tribunales le han exigido, sino que está haciendo una mera reordenación de servicios". "Seguimos sin tener dos hospitales completos", ha enfatizado González.

El popular ha lamentado que, "desgraciadamente, la situación sanitaria que padecemos sigue siendo la peor de Andalucía por la falta de infraestructuras y de recursos". "Andalucía es la última comunidad autónoma en inversión sanitaria por habitante, y Huelva la última provincia de Andalucía, y eso se lo debemos a Susana Díaz", ha comentado González.

"Lo que está claro es que algo hay que hacer, porque no podemos seguir, un año más, sin infraestructuras sanitarias, sin profesionales suficientes y sin los recursos adecuados por culpa de la Junta de Andalucía y de Susana Díaz", ha recalcado el popular.

Así, ha aludido a "incumplimientos" de la Junta como la construcción de centros de salud, los tres Chares, o el hospital Materno-Infantil que, más de un año después de su último anuncio, "sigue siendo una mera promesa de la Junta de Andalucía", según ha concluido el presidente del PP onubense.