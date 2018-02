Valeriano Antoñanzas recibe la Ordenación del Diaconado Permanente de manos de Monseñor Carlos Escribano

10/02/2018 - 19:39

El calagurritano, Valeriano Antoñanzas Martínez, ha recibido de manos de Monseñor Carlos Escribanos Subías, la Ordenación del Diaconado Permanente este sábado, 10 de febrero, en la Parroquia de Santiago Apóstol de Calahorra.

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

En un acto cargado de espiritualidad y simbolismo y rodeado de todos sus familiares, Valeriano Antoñanzas se ha convertido en nuevo Diácono Permanente de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.El obispo Escribano le ha dado la bienvenida a la Diócesis y le ha felicitado por este nuevo paso en su camino de fe.

El recién nombrado Diácono Permanente valora este paso como "muy importante en su vida, porque siempre he sido una persona que he intentado servir a la Iglesia desde siempre. Ahora podré impartir otros sacramentos que antes no podía y voy a poder hacer más servicio para la Iglesia que en definitiva es lo que quiero. A partir de hoy me pongo al servicio de la Iglesia y de nuestro señor Obispo".