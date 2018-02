Cataluña. el pp asegura que un "gobierno fantasma" de puigdemont no provoca "ninguna simpatía" en bélgica

El secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, aseguró que en Bélgica no provoca "ninguna simpatía" que pueda formarse en su territorio "ningún tipo de Gobierno fantasma" liderado por Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bruselas.

En una entrevista en Servimedia, López-Istúriz sostuvo que el Gobierno belga no tiene "ganas" de que se materialice el plan de los independentistas catalanes de nombrar una Presidencia de la Generalitat simbólica, dirigida por Puigdemont desde Bruselas, y otra efectiva en Cataluña.

En todo caso, recordó que en Bélgica "no pueden evitar que haya un señor que esté ahí dentro de la libertad de circulación de personas" y que mientras no haya una reclamación de las autoridades judiciales a través de una euroorden, no pueden hacer nada a este respecto.

Asimismo, consideró que Puigdemont "fue a Bélgica engañado", creyéndose que iba a ser recibido con "alfombra roja y bandas de música" y atraído por "ciertos comentarios de algunos políticos de extrema derecha o populistas" en el área de Flandes.

Pero lo cierto es que la realidad, según López-Istúriz, fue que las opiniones de esos políticos belgas, que no fueron "más de dos o tres", no respondía a los intereses de sus partidos, ni del Parlamento del país ni del Parlamento flamenco ni tampoco de las instituciones belgas.

"NO HAY ALFOMBRA ROJA"

La "sorpresa" para Puigdemont y los suyos, prosiguió el secretario general del PPE, es que "no hay alfombra roja" y que ahora la sociedad belga "no considera en absoluto que haya ningún paralelismo entre la situación de Flandes y la de Cataluña", como le han trasladado "numerosos" políticos belgas.

"Todos me han venido con lo mismo: han detectado a través de encuestas y el contacto personal con la sociedad que en el fondo sobre este asunto la población belga no quería saber nada y que no les hace ninguna gracia que este señor esté en estos momentos por ahí", afirmó.

En este escenario, llamó a "recuperar el tiempo perdido". "Cuanto antes haya una solución, mejor", dijo López-Istúriz, al tiempo que lamentó que nuevas empresas hayan decidido no establecerse en Cataluña como consecuencia de esta situación. Adujo que éste es un elemento más "desestabilizador" que puede crear "mayor convulsión social".

Igualmente, reconoció que no entiende cuál es la estrategia de Ciudadanos tras haber ganado los comicios autonómicos el pasado 21 de diciembre. "No ha habido nada, ningún movimiento, no he visto nada por parte de Inés Arrimadas", criticó.

"Sería interesante que presentase candidatura aunque fuese fallida", recomendó el eurodiputado del PP, basándose en que "la simbología de todos (los constitucionalistas) juntos sería muy positiva". En todo caso, sugirió que los votantes podrían castigar "una inacción de Arrimadas que no esperaban" en el caso de que llamar a los catalanes a las urnas otra vez.

