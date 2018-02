Ortuzar dice que la propuesta de autogobierno del PNV es "realista" pero "no renuncia a nada"

11/02/2018 - 11:02

Apuesta por un acuerdo "del más amplio espectro posible" y advierte de que "si todos nos quedamos en la zona de confort, no saldrá nada"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que la propuesta sobre autogobierno de su partido es "realista" y no "renuncia a nada", sino que, por el contrario, "se basa en la no renuncia para actualizar nuestro Estatuto". Asimismo, ha reiterado su apuesta por lograr un acuerdo "del más amplio espectro posible" en Euskadi y ha advertido de que, "si todos nos quedamos cómodos en la zona de confort, no saldrá nada".

En una entrevista publicada por el diario Deia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale insiste, después de que esta semana las distintas formaciones hayan presentado sus propuestas ante la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, en que "la prioridad tiene que ser llegar a un acuerdo primero entre vascos" y, por ello, apela a "emplearnos a tope para que sea el acuerdo de más amplio espectro posible". "Luego, con Madrid, veremos; pero para mí es secundario", añade.

Ortuzar asegura que el documento planteado por el PNV no contiene "renuncias", pero sí realiza "una adaptación a la situación actual". "En la Europa de hoy, creemos que lo que hemos puesto sobre la mesa es lo realista. Pero nuestra propuesta no renuncia a nada. Al contrario. Nos basamos justo en la no renuncia para actualizar nuestro Estatuto", subraya.

En este sentido, reitera que "las dos bases están en la Constitución y en el Estatuto, que dice que la aceptación del presente Estatuto no significa renunciar a los derechos que Euskadi pudiera tener en virtud de su historia".

Tras la presentación de los documentos de cada partido en la Ponencia, el presidente del PNV cree que hay que intentar "generar mínimos comunes denominadores" y señala que "sería bueno" que logren un acuerdo "por lo menos" la formación jeltzale, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE. En cualquier caso, advierte de que, "si todos nos quedamos cómodos en la zona de confort, no saldrá nada".

A su entender, los socialistas han realizado una valoración "simplona" de la propuesta jeltzale y "nunca les han gustado los derechos históricos", que "amparan y reconocen" la Constitución. También considera que el PSE pretende "empezar la casa por el tejado" al plantear primero un acuerdo sobre la reforma de la Constitución.

En relación a la propuesta de EH Bildu, destaca que, "por primera vez, no cae en el maximalismo y la pura estética" y "no pide la luna". "Se está sumando a la institucionalización de la Euskadi de hoy", señala Andoni Ortuzar, que precisa que eso no supone que se vaya a hacer "el camino solo con ellos".

Por otro lado, considera que "hay que dialogar para saber qué entendemos por derecho a decidir", pero sin "perderse en debates nominalistas y que sirva para que nos peguen un portazo en la nariz en Madrid".

El presidente del PNV cree que, a pesar del "clima desquiciado que hay en Madrid", es posible "hablar con cierta confianza" con el PP de Mariano Rajoy para explicar la propuesta de nuevo estatus, que tiene "asideros legales muy sólidos".

Ortuzar admite que se intentará condicionar a Rajoy por parte de Ciudadanos, a la que acusa de hacer "travestismo político porque dicen ser liberales, progresistas y abiertos, y son la ultraderecha". "Son los herederos de José Antonio Primo de Rivera", censura, lamentando que esta formación está intentando "catalanizar la cuestión vasca".

DISOLUCIÓN DE ETA

Por otro lado, el dirigente jeltzale reitera que ETA debe "seguir dando pasos para facilitar que podamos hacer cosas entre todos y uno de esos pasos en su disolución cuanto antes".

En materia de política penitenciaria, considera que el Gobierno francés "ha actuado, de momento, con mejor política de comunicación, porque de momento no hemos conocido más que alguna declaración de intenciones y timidísimos movimientos", aunque "sí pone de manifiesto la posición francesa es que es un tema listo para hablar".

"Hay que hablar de él. Luego, cada uno defenderá lo que hay que hacer. Pero hay que empezar a hablar de él, con toda la discreción del mundo y con respeto a las víctimas y con todas las precauciones que se quiera", opina.

No obstante, admite que en el Estado español este tema ha sido "manoseado durante años" y se ha "sobreactuado", lo que hace que "ahora son muy rehenes de su pasado frente a las asociaciones de víctimas y la opinión pública". "Probablemente necesiten tiempo y ayuda para moverse. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer esa colaboración", asegura. Finalmente, afirma que sería "deseable" que se dé un reconocimiento del daño injusto causado por parte de ETA y la izquierda abertzale.