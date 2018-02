'Ciutat per qui l'habita' se ofrece a hacer la zonificación del alquiler turístico "de forma gratuita"

11/02/2018 - 11:50

La propuesta se fundamenta en la iniciativa popular presentada por la FAAVV y aprobada por Cort en julio de 2017

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

La plataforma 'Ciutat per qui l'habita, no per a qui la visita' se ha ofrecido a realizar la zonificación del alquiler turístico "de forma gratuita", ante la iniciativa del Ayuntamiento de Palma de externalizar el estudio a una empresa privada con un coste de 20.000 euros.

El 27 de julio de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Palma aprobó la propuesta de iniciativa popular de prohibir el alquiler turístico en las fincas plurifamiliares a instancia de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma (FAAVV). Un total de quince entidades intervinieron en el pleno para defender esta propuesta, que contó con el apoyo de Podemos y MÉS y la abstención del PSOE, según ha explicado la plataforma en un comunicado.

Asimismo, la zonificación única en Palma se ha justificado porque "las viviendas no deben ser para los turistas, ni para los rentistas, ni para los especuladores", han expresado.

Además, el movimiento vecinal ha recordado que "ya hay zonificación en Palma gracias al PGOU de Palma, por ejemplo, S'Arenal y Cala Mayor ya son zonas eminentemente turísticas".

"El Ayuntamiento de Palma no puede obviar la solicitud de zonificación única de los movimientos sociales y mantener la prohibición del alquiler turístico de viviendas a partir de ahora. Precisamente porque estamos asistiendo a situaciones de emergencia habitacional y de destrucción acelerada del tejido social en Palma, no queremos que se destine ningún tipo de gasto en estudios privados que para nada eximirán de responsabilidades al Consistorio en la decisión que debe tomar y que debe ir en consonancia con los compromisos ya tomados", ha manifestado la plataforma.

En esta línea, el movimiento ha mostrado su interés en la defensa de los "derechos comunes fundamentales", por lo que se ha ofrecido "a contribuir al debate público sobre la mercantilización turística de la vivienda".

Por último, 'Ciutat per qui l'habita' ha asegurado que para la realización de dicho estudio contarán, "en todo momento", con la avalación de "expertos en gentrificación y turistificación".