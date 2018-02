El Partido Popular de Teruel pedirá explicaciones al Gobierno de Aragón por el operativo antinieves del Maestrazgo

11/02/2018 - 13:19

El Partido Popular de Teruel va a pedir explicaciones al Gobierno de Aragón por el operativo antinieves desarrollado en la Comarca del Maestrazgo tras los hechos acaecidos en la noche del pasado viernes al sábado, en la que una ambulancia quedó atrapada a la intemperie durante más de siete horas en el puerto de Cuarto Pelado sin que el citado operativo del 112 actuara hasta las 6.30 horas.

TERUEL, 11 (EUROPA PRESS)

Para el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, este hecho conocido en la mañana de este domingo supone un suceso "injustificable", ya que "dejar a la intemperie una ambulancia durante toda la noche y desprotegidos a los habitantes del Maestrazgo ante una emergencia sanitaria no podemos permitirlo bajo ningún concepto". Una realidad que para el máximo responsable de los 'populares' en la provincia "afortunadamente no fue más grave porque no se produjo ninguna urgencia sanitaria durante esas horas en alguna de las localidades del entorno".

Juste ha indicado que, conocida la información que publica este domingo el Diario de Teruel y las manifestaciones de las personas implicadas, "los hechos parecen evidenciar que el protocolo no ha funcionado", sobre todo cuando "ni siquiera se intentó su rescate durante toda la noche". Por todo ello, ha exigido al Ejecutivo de Aragón, especialmente al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y al de Vertebración del Territorio y Movilidad, José Luis Soro, "que expliquen qué sucedió esa noche y que asuman las responsabilidades por estos hechos" porque "no hay motivos que expliquen que en pleno siglo XXI una ambulancia se quede atrapada toda la noche cuando hay medios del Gobierno de Aragón y también de los ayuntamientos para evitarlo".

"Al Gobierno de Aragón se le llena la boca al hablar de despoblación pero es con sucesos como los vividos la noche del pasado viernes al sábado cuando hacemos un flaco favor a nuestros pueblos", ha recalcado Juste, que ha añadido que "sin seguridad, servicios de calidad y una atención rápida ante los sucesos que se pueden producir a lo largo del año, es imposible que la gente se quede a vivir en el medio rural porque se sienten desamparados".

El presidente del Partido Popular de Teruel ha anunciado que se ha puesto en contacto con los representantes de la formación en las Cortes de Aragón para exigir explicaciones al Ejecutivo autonómico. En ese sentido, ha precisado que el Grupo Parlamentario del Partido Popular va a llevar a cabo iniciativas parlamentarias para conocer exactamente todo lo sucedido y para pedir explicaciones ante estos hechos.