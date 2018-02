Pascual González y Cantores de Híspalis resurgen con su obra 'Cristo. Pasión y Esperanza' sobre la vida de Jesucristo

11/02/2018 - 18:05

González regresa a la vida junto a Cantores, tras un año y medio sin subir a un escenario, con esta obra musical en una gira nacional

El creador sevillano Pascual González, compositor, poeta, cantautor y miembro fundador de los Cantores de Híspalis, ha resurgido tras un largo vía crucis para darse vida a sí mismo y a la obra musical 'Cristo. Pasión y Esperanza', en la que Pascual y sus fieles compañeros de viaje Cantores de Híspalis, Juan Luis Calceteiro y Carlos Ruiz, con la incorporación de savia nueva de mano de Álex Hernández y Diego Benjumea, han dado luz a la historia de Jesucristo como "nunca antes te la habían cantado".

En la misma recogen la pasión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección de una manera muy singular y exclusiva, basada en las costumbres y tradiciones procesionales y penitenciales del pueblo español, ha informado la organización en un comunicado.

En un encuentro previo con los medios de comunicación al pase especial que han realizado de la obra musical este domingo en el nuevo Teatro Cartuja Center de Sevilla, ante su inminente gira, Pascual González ha explicado que hasta Israel, la Tierra Santa, se fue el pasado mes de junio cuando se sintió con fuerzas y donde reconoce que se curó y comenzó a ver la vida de otra manera, tras 16 operaciones de garganta en poco más de un año y acabar laringectomizado, con la necesidad de crear, según afirma, "la obra cumbre" de su carrera porque "ha habido espiritualidad" que no se había dado cuenta de que existía.

"Hubo un momento en el que pensaba que me moría, los escalones del hospital Macarena me parecían el Himalaya, pero lo superé, recuperé la ilusión y le pedí al médico que me quitara los cables que tenía en la mano derecha para poder escribir", ha remarcado.

"Yo creía que no iba a hablar más pero tenía el consuelo de que no me habían cortado la cabeza y que podía seguir pensando, componiendo y tocando la guitarra", ha asegurado González, quien reconoce que llegó a Israel "con la deformación del cofrade sevillano porque ambas tierras tienen una constante relación. Me recordaba a la Sevilla del siglo XIII". A su vez, ha dado las gracias a sus compañeros porque, según afirma, "escuchándolos a ellos, se escucha a sí mismo".

Durante su intervención, Juan Luis Calceteiro ha explicado cómo esta obra musical ha ido tomando forma, en la que cobran vida las composiciones de Pascual confluyendo con piezas universales y marchas procesionales de compositores como Giuseppe Verdi, Joaquín Rodrigo, Ricardo Dorado, Manuel R. Farfán y Tomaso Albinoni, entre otros, con las voces de los Cantores de Híspalis.

Se trata de un espectáculo audiovisual muy dinámico, de dos horas de duración, en el que se van intercalando los poemas de Pascual González, como hilo conductor, con las voces de los artistas, que van dando forma artística a todos los momentos de la pasión de Cristo. Para ello cuentan con los actores de la compañía teatral 'La Pasión' de Higuera de la Sierra, que van interpretando en el escenario los distintos pasajes; con el coro de 'La Caleta' de Julio Pardo, con la banda 'Cristo de las Tres Caídas', la dirección musical de Héctor Pérez y los músicos Agustín Henke, Manolo Nieto, Ángel Morilla y Daniel Moreno.

A su vez, durante la representación el espectador va viendo en imágenes en un completo contenido audiovisual en el que se van mostrando las costumbres y tradiciones procesionales de todo el territorio español creado por el realizador Carlos Valera.

Los dos nuevos componentes, Álex Hernández y Diego Benjumea, han coincidido en agradecer a los Cantores su inclusión para este espectáculo, al que consideran "una auténtica obra de arte", mientras que Carlos Ruiz ha mostrado su satisfacción por el resurgir de Pascual González y de Cantores de Híspalis.

La obra, presentada en formato libro, en una edición especial con CD y DVD incluidos con nueve capítulos entre prólogo y epílogo y en el que se recogen ilustraciones referentes a la obra y sus intérpretes, cuenta con un prólogo escrito por el periodista Carlos Navarro Antolín y ha sido distribuido por Altafonte Music Network.

Se trata de un proyecto cultural, literario y musical, antesala a su gira nacional en la que harán escala durante la Cuaresma por distintos teatros como Córdoba, Granada, Sevilla, Carmona, Jaén, Málaga, El Ejido, Palma del Río, Cartagena, Extremadura, Madrid, Salamanca, Albacete, entre otros lugares, cuyas entradas se pueden adquirir a través de la web https://cristopasionyesperanza.com/ y en tiendas El Corte Inglés.

NUEVO TEATRO CARTUJA CENTER

Este domingo ha tenido lugar un pase exclusivo para los medios de comunicación en el Teatro Cartuja Center de Sevilla, considerado el más moderno y con mejor acústica de Europa y ubicado en el edificio que la Fundación Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja, en la calle Leonardo da Vinci,7-9, con más de 33.000 metros cuadrados y unas 2.000 butacas, y cuya explotación la realizarán entidades como Eulen Cultura, Smedia y la Cámara de Comercio de Sevilla.

El mismo, aunque ha abierto sus puertas de manera puntual este domingo para esta representación, se inaugurará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el espectáculo 'Mujer por Mujer', de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y creadoras como Pepa Gamboa.