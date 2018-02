Prodein considera que las vallas "anti-menas" de Melilla quieren tapar la gestión del Gobierno de la Ciudad

11/02/2018 - 18:33

El presidente de la Asociación Pro Derecho de la Infancia (Prodein) en Melilla, José Palazón, ha considerado que la instalación de las concertinas en el puerto para rechazar a los menores extranjeros no acompañados (menas) "es un intento por tapar el fracaso en el que está sumiendo el Gobierno del PP a la ciudad".

MELILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Palazón se ha mostrado crítico con el presidente de la Autoridad Portuaria y secretario general del PP melillense, Miguel Marín, tras su decisión de construir unas vallas que tratan de impedir que inmigrantes se cuelen en el puerto para intentar viajar como polizones a la Península --tras unas 17.000 incursiones en el año 2017--, tanto 'menas' como adultos.

José Palazón ha manifestado que estas obras se han realizado después de que "la mayor parte del resto de sus compañeros políticos utiliza todo el armamento que tiene disponible para "extinguir" el asunto 'mena' y así tapar el fracaso en el que están sumiendo a la ciudad".

Para el dirigente de la ONG, "hoy todo está fuera de control en Melilla gracias a la gestión del partido más corrupto que ha habido en España en muchos, muchos años". A su juicio, "han conseguido que la frontera esté a punto de reventar en cualquier momento, que un número incalculable de personas pierdan el trabajo, algunas la vida, muchas personas han resultado heridas por agresiones de agentes de seguridad de los dos países, muchos comerciantes de la frontera están prácticamente en quiebra".

Para Palazón, "toda la iniciativa económica de la ciudad ha sido la de construir una gran superficie económica que, tras dos meses de lamentable funcionamiento, está a punto de comenzar el cierre de los comercios instalados". "Y lo que es peor --ha añadido--, han puesto en grave riesgo a los comercios del centro de la ciudad, algunos anuncian ya su cierre".

En definitiva, considera que es una "cortina de humo" para que no se vea que Melilla "es una ciudad sin suficientes plazas escolares, sin trabajo, sin suficientes plazas hospitalarias". "Una ciudad que no escolariza a sus menores y que no cuida a los menores en desamparo, que se permite la muerte de dos chavales en el interior de centros de acogida en casi una semana, y tantas cosas más", ha agregado.

"Una ciudad moribunda a la que quieren distraer de nuevo poniendo concertinas a los más débiles, a los que son una opción de futuro segura", ha concluido.