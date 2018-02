Puig tiene "absoluta confianza" en los contratos de Igualdad y achaca la denuncia a "políticas de distracción" del PPCV

12/02/2018 - 12:34

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado este lunes su "absoluta confianza" en que "se han hecho las cosas de la manera correcta" en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y ha atribuido la denuncia del PPCV sobre fraccionamiento en contratos en ese departamento a "políticas de distracción" de los 'populares'.

CASTELLÓN, 12 (EUROPA PRESS)

Puig ha hecho estas declaraciones en Castellón, donde ha intervenido en la inauguración de la XV edición de Qualicer, al ser preguntado por la denuncia del PPCV sobre un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de Igualdad --que dirige la consellera y vicepresidenta, Mónica Oltra-- y de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros, unos hechos por los que Fiscalía ha abierto diligencias.

El 'president' ha expresado su "absoluta confianza con el funcionamiento de la Generalitat" y en que "se han hecho las cosas de la manera correcta". "Creo que en el Partido Popular están pasando por un mal momento y están intentando hacer una política de distracción", ha asegurado Puig, quien ha puesto a disposición de laJusticia "todos los documentos que forman parte de la realidad administrativa" ya que confía en el funcionamiento de la Generalitat, según ha declarado.

No obstante, ha afirmado que esta "no es una cuestión que preocupa en estos momentos". Puig ha sostenido que los asuntos que preocupan a su gobierno actualmente son "cumplir con el programa de gobierno y la financiación". A su juicio, "es increíble que algunas comunidades autónomas no quieran oír hablar de la reestructuración de la deuda" y ha reclamado "la parte que nos corresponde por la infrafinanciación desde el año 2000".