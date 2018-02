Causapié: "El debate no es portavoza, se trata de ir más allá y ver si las mujeres estamos en igualdad de condiciones"

12/02/2018 - 12:43

"La gran aportación de la derechona de este país al lenguaje es llenar de insultos las redes", ha lamentado

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha afirmado este lunes que el debate no debe centrarse en la cuestión lingüística de 'portavoza', sino que se trata de "ir más allá" y de debatir si las mujeres están en igualdad de condiciones en empleo que los hombres o si ambos géneros cobran el mismo salario.

En estos términos se ha expresado Casuapié después de que ayer, en el homenaje a Clara Campoamor, señalara que cuando se dice que son "portavozas" o "jóvenas" se quiere expresar que las mujeres están ahí, construyendo país, cuando a cambio reciben "discriminación, violencia de género, acoso sexual, agresiones sexuales y menor salario".

Sin embargo, Causapié ha lamentado que estas palabras conllevaran "miles de insultos" contra su persona en la red social de Twitter. "Algunos que desconocía", ha bromeado. En este sentido, ha apuntado que "la gran aportación de la derechona de este país a la gramática española es llenar de insultos las redes sociales".

Por ello, Causapié ha reiterado que el debate no es "la portavoza", sino "por qué la violencia sigue atacando a las mujeres" o "por qué se vive en un país que permite las agresiones sexuales". "Me sorprende que se escandalicen por decir portavoza y me gustaría que se escandalizaran porque hay miles de mujeres que sufren violencia de género", ha lanzado.

Así, la socialista ha apostado por "ir más allá", y no llamar ignorante a alguien por decir "portavoza". "Ya está bien", ha concluido.