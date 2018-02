Ayuntamiento negociará "hasta extenuación" un acuerdo y dice que Participa habrá analizado las consecuencias

12/02/2018 - 13:50

El equipo de gobierno del socialista Juan Espadas ha afirmado que continuará negociando "hasta la extenuación" hasta el día en el que se produzca el pleno extraordinario para abordar la aprobación inicial de presupuestos municipales de este año, previsto para el miércoles, y aunque respeta la decisión de Participa Sevilla, espera que la formación haya analizado las consecuencias para la ciudad de su posicionamiento.

A preguntas de los periodistas, tras presentar una nueva convocatoria de programas de empleo y apoyo al emprendimiento, el concejal delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), advierte de que "cada uno ha de asumir las consecuencias de su toma de decisiones" y ha dejado claro que se seguirá trabajando hasta el día del pleno intentando buscar una solución para que la ciudad tenga un presupuesto "con todas sus capacidades".

Ha mostrado su respeto por la decisión de Participa Sevilla y por el procedimiento elegido para decidir su posicionamiento. "Imagino que habrán analizado las consecuencias que esto", afirma, indicando que quienes han votado entenderán que "no es suficiente el esfuerzo realizado de incluir en el presupuesto enmiendas de Participa de un millón de euros más para accesibilidad; 500.000 euros para la estrategia de Sevilla por el clima, donde se incluye la climatización de los colegios; los 600.000 euros para igualdad o los 460.000 euros para la mejora de la inversión en los barrios".

Detalla que el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla de 2017 cuenta con una ejecución presupuestaria del 85 por ciento, incluyendo 40 millones de euros en obras, y no comparte el análisis global de Participa sobre la existencia de incumplimientos. "Se puede entrar en si la ejecución podía haber sido más rápida o no u otros asuntos similares, pero el nivel de ejecución de los compromisos incluidos en el presupuesto han sido una prioridad a la hora de ejecutar las cuentas", sentencia.

El concejal socialista asegura que, si no se ha hecho más, no ha sido por falta de interés del gobierno municipal, sino "porque los tiempos de la Administración no tienen la celeridad que todos desearíamos".

En este marco, incide en que este equipo de gobierno tiene "claros los principios y valores como organización y como personas, su responsabilidad y el modo de hacerlo desde el diálogo". Por todo ello, pide dejarse de "lamentar tanto de cómo es Sevilla" y actuar para cambiar las cosas.

"A través del responsable de Hacienda, Joaquín Castillo (PSOE), hemos dialogado hasta la extenuación con todos los grupos y lo seguiremos haciendo para que la ciudad tenga presupuesto", concluye, recalcando que la obligación es "buscar una solución y posibles salidas con todo el mundo", ante lo que espera que "los otros también estén en esa vía".