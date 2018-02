La Policía Local de Málaga cierra el año 2017 con un 95,4% de mediaciones positivas

12/02/2018 - 13:48

El Subgrupo de Mediación de la Policía Local de Málaga cerró el pasado año con un 95,4 por ciento de mediaciones positivas, interviniendo en un total de 180 casos de los que 67 estuvieron motivados por ruidos en viviendas o de aparatos eléctricos, 34 por animales, 14 por anomalías en viviendas y 65 por otras cuestiones.

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

De los 180 casos, 76 fueron desestimados por diferentes causas, tales como negativa a la mediación por alguna de las partes o resolución del problema anterior a la mediación. En 15 de estos casos no procedía la mediación por diversas circunstancias como es el caso de aquellos asuntos inmersos en causa judicial.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, otros nueve casos fueron derivados a otras áreas municipales competentes para tratarlos y ocho continúan en proceso.

El resto, un total de 87, fueron los casos con participación activa de los policías locales del Subgrupo de Mediación, de los que tan solo cuatro han resultado negativos tras no alcanzar un acuerdo amistoso entre las partes, mientras que la gran mayoría, 83, han sido positivos, si bien 12 de ellos continúan aún en seguimiento para su cierre definitivo.

"Estos datos reflejan la efectividad de este servicio municipal, alcanzándose un porcentaje de éxito del 95,4 por ciento en aquellos casos que han sido proclives a la mediación activa de los agentes de la Policía Local", han expuesto.

La labor de los integrantes de este subgrupo se ha extendido a todos los casos, incluso en aquellas ocasiones en las que se desestimaban "se contactaba con los requirentes para informarles personalmente de las acciones que debían tomar para poder alcanzar su resolución".

El Subgrupo de Mediación Policial se creó en septiembre del año 2012 bajo la dirección de una oficial, con diez agentes adscritos a diferentes unidades territoriales de la Policía Local que prestaban sus servicios de mediación a tiempo parcial. Ante la alta demanda vecinal y el éxito en la resolución de la mayoría de las mediaciones, en octubre de 2013 se reorganizó el servicio, pasando a ser conformado por la oficial y cuatro policías locales con dedicación exclusiva, cifra que se vio incrementada por un agente más.

Este subgrupo intenta resolver a través de la mediación de los agentes locales los conflictos surgidos entre los vecinos de la ciudad en los que aún no se haya iniciado la fase judicial y siempre que no se trate de casos en los haya indicios de delitos tipificados en el Código Penal o que no estén sometidos a cualquier otro tipo de jurisdicción o procedimiento administrativo.

El subgrupo puede iniciar un proceso de mediación de motu proprio, es decir, por asuntos detectados desde la propia Policía Local, o a demanda, bien porque un ciudadano lo requiera o bien porque elija esta posibilidad tras ser informado de que puede ser una de las vías a tomar para la posible resolución de un conflicto.

Se actúa de esta manera en conflictos vecinales o de convivencia, medioambientales, relacionados con la utilización de espacios públicos, escolares, como casos de absentismo, provocados por la exclusión social, ocasionados por la violencia latente, relacionados con la salubridad de las viviendas, derivados de las divergencias culturales, ocasionados por animales, surgidos en el ámbito de la propiedad y la organización de la vida ordinaria de las urbanizaciones y aquellos otros con competencia para la mediación de los agentes.

Además, el Subgrupo de Mediación Policial de la Policía Local de Málaga trabaja en coordinación con las Áreas de Derechos Sociales y Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al desarrollo.