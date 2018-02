PSOE presentará mociones en los ayuntamientos para solicitar al Gobierno un plan estratégico para el litoral

12/02/2018 - 13:54

El PSOE de Huelva ha anunciado este lunes que va a presentar en los ayuntamientos costeros de la provincia una moción para pedir al Gobierno central un plan estratégico para el litoral "sostenible y sostenido en el tiempo", que incluya una actuación "calendarizada y con una previsión económica, ya que no puede ser que el Gobierno solo actúe en las playas de Huelva cuando hay inclemencias meteorológicas, mientras que en otras comunidades sí actúa".

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en El Portil, el secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, acompañado por la secretaria territorial de la Costa del PSOE de Huelva y diputada nacional, Pepa González Bayo, y por la alcaldesa de Punta Umbría y secretaria de Pesca de la CEP, Aurora Águedo, ha precisado que es "un ejemplo más de la discriminación del Gobierno a esta provincia y desde el PSOE no lo vamos a consentir".

Por su parte, González Bayo ha pedido urgentemente este plan estratégico y ha lamentado que "desde el año 2014, cuando el PP presentó un estudio sobre el litoral como solución definitiva, no se sepa nada de él, si cuenta con estudio de impacto ambiental o con consignación presupuestaria".

En esta línea, la diputada socialista ha remarcado que no quieren más estudios, sino acciones, porque la Universidad de Huelva (UHU) "los tiene todos hechos y soluciones para el litoral", a lo que ha añadido que todos los años en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "hay una partida para este estudio y nunca se gasta".

Al respecto, ha remarcado también que "todas las administraciones están apostando por el turismo y los puestos de trabajo, no solo para mantenerlos sino para aumentarlos, y la única manera es invirtiendo", a lo que ha añadido que "el Estado no puede mirar para otro lado mientras en el litoral de Murcia ha invertido diez millones de euros en 2017, en sus 250 kilómetros de playa, 40.500 euros por cada kilómetro, en Huelva no ha llegado ni a los 500.000, 3.500 euros por cada uno".

"No queremos seguir siendo la cenicienta de España porque tenemos unas playas con grandes valores ambientales e instituciones y empresarios que apuestan por el turismo", ha remarcado la diputada socialista.

Por último, la alcaldesa de Punta Umbría ha recordado que el pasado jueves fue entregado un escrito dirigido a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Subdelegación del Gobierno, para reclamar inversiones urgentes y el citado plan estratégico para el litoral, y ha añadido que los ayuntamientos costeros "necesitan tener todo en condiciones ante la próxima Semana Santa y el Gobierno central aún no ha actuado ni se le espera".