ERC pide a JxCat un pacto "global" y no precisa si tramitará el cambio de la Ley de Presidencia

12/02/2018 - 14:31

Sabrià avisa a JxCat de que presentar la reforma de la ley en solitario "no suma"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha pedido a JxCat que, para desencallar la investidura, negocie un "acuerdo global" que incluya varios puntos, en vez de impulsar iniciativas individuales como la del viernes de reformar la Ley de la Presidencia de la Generalitat.

En rueda de prensa este lunes tras reunirse la dirección del partido, ha explicado que este acuerdo global debe tener cuatro ámbitos: celebrar un debate de investidura a Catalunya que sea efectivo; reconocer la "legitimidad" de Puigdemont; un plan de legislatura, y un acuerdo sobre la composición del Govern.

Así, ERC entiende que el movimiento del viernes de JxCat, que presentó sola una reforma de la Ley de la Presidencia para investir a Puigdemont a distancia, no contribuyen a ir en esta dirección: "Los posicionamientos parciales los respetamos pero no suman".

JxCat presentó la ley el viernes y la Mesa del Parlament deberá decidir próximamente si la admite a trámite: en el órgano rector de la Cámara, el voto de los dos miembros de ERC --Roger Torrent y Alba Vergés-- será clave para decidir si la iniciativa se tramita.

Sabrià ha declinado pronunciarse sobre si el partido aceptará o no que la ley inicie su recorrido en el Parlament: "No sé decir en qué punto exacto se encuentra --la tramitación--. Hay algunas partes que son técnicas que no sé resolver ahora mismo. Antes o después de la Mesa podremos dar nuestro opinión".

A principios de la semana pasada ya se supo que JxCat quería reformar la Ley de la Presidencia como mecanismo para investir a Puigdemont a distancia --algo que el Tribunal Constitucional rechaza--, y ERC transmitió que ven difícilmente viable la reforma, pese a lo cual JxCat la presentó el viernes.

Sabrià ha concluido que no se cierran a negociar la reforma de la Ley de la Presidencia, pero pide que sea uno de los puntos que "tiene que estar dentro del acuerdo global".

EL ACUERDO ES POSIBLE

Pese a todo, Sabrià confía en que el acuerdo con JxCat es posible, aunque no quiere entrar en plazos: "Trabajamos y trabajaremos incansablemente porque se pueda llegar a un acuerdo. No desfalleceremos en ningún momento en la búsqueda de un acuerdo global".

JxCat y ERC se muestran de acuerdo en impulsar una propuesta de resolución en el Parlament para defender la "legitimidad" de Puigdemont, pero discrepan en el pleno de investidura: JxCat quiere intentar una debate con Puigdemont, y ERC ve lagunas en esta propuesta.

Sabrià ha resumido que ERC quiere "garantizar la legitimidad de Puigdemont y, a la vez, tener un gobierno efectivo", y ha concluido que ve posible las dos cosas sin renunciar a que el jefe de filas de JxCat sea el candidato a la Presidencia de la Generalitat.