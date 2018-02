El alcalde sitúa la puesta en marcha del tranvía a final de este año

12/02/2018 - 14:38

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha situado la puesta en marcha del tranvía a finales de este año teniendo en cuenta que todavía no se han firmado los convenios con la Junta y con Diputación para compartir el déficit de su explotación y que serán necesarios seis meses de trabajo para la puesta a punto de todo el sistema tranviario después de más de seis años parado.

JAÉN, 12 (EUROPA PRESS)

Márquez ha indicado en rueda de prensa que la empresa consultora encargada de hacer el chequeo de todo el sistema tranviario ha concluido que serán necesarios seis meses de trabajo y una inversión de 2,1 millones de euros para poner en marcha el tranvía.

Asimismo, ha señalado que todavía no ha recibido la propuesta de convenio que la Consejería de Fomento y Vivienda le remitió el pasado viernes para echar a andar el sistema tranviario. En este sentido, el alcalde ha dicho que desconoce su contenido, pero sí ha apuntado que el convenio no puede ser sólo un acuerdo para sufragar el déficit en la explotación del tranvía.

En este sentido, ha subrayado que "como mínimo" habrá que incorporar una adenda en la que se recoja otro tipo de inversiones de la Junta en Jaén a cargo de los fondos que supuestamente, según el gobierno local (PP), la Junta adeuda a la ciudad.

"Hay que mirar el convenio con lupa", ha dicho el primer edil, al tiempo que ha insistido en que desconoce el contenido de la propuesta ya que lleva "dos meses" sin hablar sobre este tema con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López.

Desde la Junta de Andalucía se ha informado de que la propuesta de convenio se remitió al Ayuntamiento de Jaén el pasado 9 de febrero y se hizo vía correo electrónico al jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento y también por correo ordinario.

ESTACIÓN INTERMODAL

En relación con el proyecto de construcción de una estación intermodal en la ciudad, Márquez ha recordado que la ubicación de la estación intermodal "no es algo que hayamos inventado desde este equipo de gobierno", sino que ya se expuso en el plan de movilidad de 2009 aprobado por PSOE-IU y que se encuentra publicado en la web oficial del Ayuntamiento de Jaén, dentro del estudio de movilidad del PGOU.

Ha concretado que fue entonces PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento "los que dijeron que la estación intermodal debía ir en Vaciacostales, un criterio que hemos seguido puesto que del cambio de la estación de autobuses se lleva hablando ya 20 años y de la estación intermodal, ya son diez años".

Ha lamentado que se le critique "por tener iniciativa" y por pedir a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que se haga esta estación intermodal, "pues he viajado hasta Madrid a reunirme con el ministro de Fomento y con el director de ADIF, y hasta Sevilla para reunirme con responsables de la Junta de Andalucía para que dejemos de ser un pueblo grande, para ser capital y no entiendo que cada vez que salga de Jaén a pedir se me critique por esto".

Así, ha afirmado no entender por qué ahora los mismos que decían en 2009 que la estación intermodal estuviera en Vaciacostales, le critiquen por decir exactamente lo mismo. "No es entendible que algo sea bueno cuando gobiernan unos y lo mismo sea malo cuando gobiernan otros, y más aún cuando además en la Agenda 21 se decía de hacer la estación intermodal por parte de IU también en ese mismo lugar".

A juicio del primer edil, esto sólo demuestra "que se ha iniciado ya la campaña electoral y la idea de la oposición es criticar por criticar" cuando lo importante es que haya una estación intermodal "porque supondría grandes beneficios para Jaén y, en consecuencia para los jiennenses".

Así, ha recordado que la estación de autobuses actual data de 1949 "y se hizo en este lugar porque era el final de la ciudad de Jaén" y ha manifestado que "no tiene sentido que los autobuses metropolitanos estén entrando al centro de la ciudad puesto que la filosofía es igual que la de 1949, que la estación de autobuses se ubique en el final de la ciudad".

Por tanto, ha asegurado "que tiene sentido que la estación de autobuses vaya a la estación intermodal, tal y como ya lo decían PSOE e IU en el año 2009, de modo que quede todo integrado en un solo espacio en el que se dé prioridad al transporte público sobre los vehículos particulares para hacer de Jaén una ciudad más eficiente y libre de gases contaminantes".

El Ayuntamiento "cuenta allí con terreno municipal suficiente para la construcción de la estación intermodal", ha afirmado y ha puesto como ejemplo "los 45.000 metros destinados para la estación de autobuses, cuando en la actualidad cuenta en el centro de la capital con tan sólo 7.500 metros".

Javier Márquez se ha referido también a los beneficios para la salud de los jiennenses tiene la estación intermodal "al sacar el tráfico de la ciudad" y ha acusado al PSOE y Jaén en Común de tener dos varas de medir "cuando hablan de ecologismo y dicen que el tranvía se ponga en marcha y, sin embargo, apuestan porque los autobuses metropolitanos sigan circulando por el centro".

Ha recalcado que se trata de un "ecologismo a la carta" cuando es una "cuestión de salud pública" puesto que, según ha expuesto, los estudios realizados indican que los autobuses metropolitanos dejan en la ciudad 279,46 kilos de dióxido de carbono cada día, además del transporte privado y los autobuses urbanos, "con lo que supera los 300 kilos".

Ha apuntado que no sólo se trata "de una cuestión de movilidad, sino también de contaminación, pues todo va a parar a nuestros pulmones y debemos ser coherentes con esto y no mirar si hay elecciones pronto".