Cs pide al pp que no arriesgue la estabilidad por "atornillar" a los imputados

12/02/2018 - 14:30

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió este lunes al PP que no arriesgue la estabilidad del país por "atornillar" a los imputados por corrupción o por "tapar" los casos que le afectan.

Arrimadas reiteró en rueda de prensa que el Gobierno y el PP tienen "en su mano" garantizar la estabilidad cumpliendo el acuerdo de investidura. "Nunca le dimos un cheque en blanco", dijo, sino que hubo apoyo a cambio de "cosas tan de sentido común" como que los cargos imputados por corrupción se aparten de su responsabilidad mientras se resuelve el caso.

Si cumplen su parte, insistió, Ciudadanos cumplirá con la suya, por ejemplo respaldando los Presupuestos Generales del Estado, ya que está "deseando" que se hagan realidad las "medidas naranjas" que se han acordado con el Gobierno.

Arrimadas alertó también al PP de que no se puede equivocar de adversario, que no es Ciudadanos sino los problemas de los españoles. "Que no se pongan tan nerviosos con las encuestas", les dijo, y que se dediquen a buscar soluciones para las demandas de los ciudadanos.

