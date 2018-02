El juez cita a josé maría garcía por sus revelaciones sobre el pago de comisiones por villar mir

12/02/2018 - 14:40

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar como testigo para esta misma tarde a las 17.00 horas al periodista José María García, a raíz de las revelaciones que hizo el pasado fin de semana en el progama 'Salvados' de laSexta.

En ese programa relató que "un día a un empresario importantísimo, cazado 'in fraganti', le digo: 'Tú que has tenido cargos políticos importantísimos en este país, ¿por qué estás comprando a políticos?'", a lo que el empresario, según la versión de García, contestó: "Yo tengo una empresa que tiene más de 30.000 obreros; si yo no hago obra pública yo no puedo sobrevivir, y para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja".

La referencia parece apuntar directamente al fundador y expresidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y al consejero delegado de la compañía y yerno del empresario, Javier López Madrid, que la pasada semana declararon en la Audiencia Nacional en relación con el supuesto pago de comisiones.

El periodista Jordi Évole preguntó en un momento de la entrevista: "¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor? Porque entiendo que es un constructor ". "Un constructor importante y poderosísimo", respondió José María García. Para acotar más el terreno, Évole le preguntó si el nombre "empieza por Villar y acaba por Mir", a lo que el periodista deportivo contestó: "Empieza por V y acaba por R".

(SERVIMEDIA)

12-FEB-18

SGR/caa