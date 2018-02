Podemos pide que Cifuentes comparezca tras las acusaciones de Granados que demuestran que "no es un mirlo blanco"

12/02/2018 - 14:57

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dé explicaciones en la Cámara regional por las acusaciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que ha declarado este lunes en sede de la Audiencia Nacional que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación irregular del PP.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Lo que tiene que hacer es comparecer en este Parlamento para dar explicaciones sobre las acusaciones que están sobrevolando en su cabeza y si no lo hace tendrá que dimitir. Podemos creo que debe exigir responsabilidades a Cifuentes desde ya, porque esto demuestra que no es un mirlo blanco y que no ha llegado para regenerar. La realidad es que los mismos que estaban, son los que están hoy", ha criticado Ruiz-Huerta.

Granados ha asegurado este lunes que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral "paralela" para la expresidenta regional Esperanza Aguirre fuera de la contabilidad legal del partido y que dirigió Ignacio González.

La portavoz de Podemos ha indicado que las declaraciones de Granados son "muy razonables" porque "nadie puede creerse que quienes dirigían el partido en la más alta instancia, Aguirre e Ignacio González, o no iban a saber nada", cuando "son quienes tomaban decisiones fundamentales".

Cifuentes ha defendido este lunes que no tiene "absolutamente nada que ocultar". Para Ruiz-Huerta, una respuesta como esa es "impresentable", ya que, a su parecer, "Cifuentes lleva más de 30 años en el PP y en los últimos años ha ocupado puestos de muchísima responsabilidad", y ella "tenía que estar al tanto".

Por este motivo, la portavoz de la formación morada ha señalado que su partido "debe exigir responsabilidades" a la dirigente autonómica por "este aluvión de imputaciones permanentes que cada día" se descubren con "las investigaciones judiciales.

"Es imposible mantenerse en el cargo de presidenta de manera impoluta diciendo que no se tiene nada que ver con eso. Yo creo que si la gente del PP tuviera un mínimo de decencia, tendría que dar explicaciones. A mí me resulta muy difícil que se pueda mantener en el cargo Cifuentes, sin asumir ninguna responsabilidad de todo esto. El PP lo que tiene que hacer es retirarse ya, no pueden seguir dirigiendo la política de este país, tanto Cifuentes como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy", ha concluido.