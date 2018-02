Madrid. causapié denuncia omisiones de rommy arce y responsabiliza a carmena de que continúe

12/02/2018 - 15:09

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, denunció este lunes la supuesta inacción de la Junta de Distrito de Arganzuela, presidida por Rommy Arce, y acotó que "la responsabilidad" de que siga en su puesto "una concejala que no se está preocupando por los vecinos" es de la alcaldesa, Manuela Carmena.

Causapié acudió a Arganzuela a denunciar los casos de prostitución, la falta de mantenimiento de la colonia Pico de Pañuelos, la ausencia de programación del centro de interpretación de la naturaleza en el Manzanares, el mantenimiento de colegios y el retraso en la rehabilitación del mercado de Legazpi, y en varios de estos temas culpó expresamente a la Junta de Distrito.

Cuando se le preguntó si el PSOE, que ya votó a favor de la reprobación y el cese de Arce junto al PP y Ciudadanos, no debería ser más exigente aprovechando que sus votos son decisivos, Causapiés señaló que "Arce no es la concejala que requieren ese distrito y el de Usera" (del que también es concejala presidenta), pero que, una vez aprobada la reprobación por el Pleno, "la responsabilidad la tiene la alcaldesa para modificar una situación que demandan los vecinos: que cambie a una concejala que no se está procupando por los distritos". Es decir, insistió, que, una vez aprobada la reprobación, "la responsable es Carmena".

(SERVIMEDIA)

12-FEB-18

KRT/gja