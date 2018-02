Madrid. causapié pide escandalizarse del machismo y no de que alguien diga "portavoza"

12/02/2018 - 15:23

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, afirmó este lunes que "de lo que hay que escandalizarse" es de que haya prostitución, violencia de género o diferencias de condiciones laborales entre hombres y mujeres, por lo cual le "sorprende que, por que haya alguien que diga 'portavoza', haya mucha gente que se escandalice".

Preguntada por los periodistas durante su visita a Arganzuela, Causapié se refirió de esta forma a la polémica sobre el término "portavoza" que acuñó la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, dentro del intento de visiblizar los femeninos en el lenguaje, generando un sinfín de comentarios a favor o, mayoritariamente, en contra.

"Hay debates en este país que me sorprenden", respondió al principio, ironizando que "la gran aportación de la derechona" al debate ha sido "llenar de insultos Twitter", red social donde asegura que los ha recibido desde que terció en favor de Montero.

"No es el debate si la gente se llama portavoz o portavoza, sino si estamos en igualdad de condicones en el trabajo", prosiguió. "Me sorprende que, por que haya alguien que diga 'portavoza' haya mucha gente que se encandalice. A mí me gustaría que se escandalizaran por la prostitución o la violencia de género. Es de eso de lo que hay que escandalizarse".

