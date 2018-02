Albiol dice a arrimadas que presentar su candidatura ya es "una cuestión de patriotismo"

12/02/2018 - 15:26

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, volvió a reclamar este lunes a la líder de Ciudadanos en esta comunidad, Inés Arrimadas, que presente su candidatura "ya por una cuestión de patriotismo" y para "solucionar la papeleta al conjunto de los catalanes".

Así se pronunció a la entrada de la sede nacional del PP, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado a los presidentes regionales y de gobiernos autonómicos de la formación a una comida de trabajo.

Albiol reconoció que "es cierto que Arrimadas no tiene que solucionar la papeleta a los independentistas", pero en su opinión sí tiene que "provocar un desbloqueo de la situación que estamos viviendo" para cumplir con los catalanes.

Dijo no entender la estrategia de Cs en Cataluña, que "es coincidente" con la del presidente del Parlament, Roger Torrent. "Están instalados en que no se mueva nada, no avancen los plazos y sigamos con la situación de bloqueo", lamentó.

Así las cosas, insistió en que Arrimadas "tiene que presentar su candidatura ya por una cuestión de patriotismo en Cataluña y del resto de España" y Torrent iniciar una nueva ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria.

En clave nacional y preguntado por el auge de la formación naranja, subrayó que "el PP no tiene que hacer nada para frenar a Cs". "Nuestro problema no es Cs, es ser capaces de poder explicar al conjunto de la sociedad española las muchas y buenas acciones que está llevando a cabo este Gobierno en favor del conjunto de españoles", declaró.

