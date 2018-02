Ábalos, sobre las encuestas: "no he visto ningún votante del psoe que me diga que se va a ciudadanos"

12/02/2018

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, restó importancia este lunes a las encuestas que se están publicando en los medios de comunicación, al ironizar que no entiende ese "afán" por las encuestas en un periodo no electoral.

En rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que se dio el visto bueno al borrador del 'reglamento federal de desarrollo de los Estatutos', Ábalos dijo que le da la "risa" cuando se le preguntó por la situación del PSOE y el trasvase de votos.

"Yo no veo eso, no lo veo", dijo Ábalos, y acto seguido ironizó indicando que no ha visto "ningún votante" del PSOE que le "diga que se va a Ciudadanos" durante su periplo por España para presentar el proyecto del partido.

A este respecto, destacó que el PSOE tiene un "proyecto" de país como muestra, dijo, que han "conseguido abrir" la agenda política "a otros temas" como la cuestión de las pensiones, mientras a otros partidos le gusta sólo "hablar de encuestas".

12-FEB-18

