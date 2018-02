Darias defiende su "lealtad" al PSOE en la renovación de RTVC y admite que el proceso "no es plato de buen gusto"

12/02/2018 - 15:59

La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha defendido este lunes su "lealtad", tanto al Grupo Socialista como a la propia institución, en el proceso para cubrir vacantes en el Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria (RTVC).

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

"Nunca me he separado de la disciplina de voto de mi partido, nunca, normalmente soy una persona que voy de frente, siempre, para bien o para mal, con errores o con aciertos, me puedo equivocar, pero no es mi estilo", ha señalado a los periodistas tras la Junta de Portavoces y al ser cuestionada por el voto fugado que bloqueó la renovación por tercera vez.

En esa línea, ha apuntado que aunque la posición de cada grupo parlamentario es "legítima", si se pone "en la piel" de las dos aspirantes --las periodistas Marta Cantero y Carmen Zamora--, ha reconocido que "no es plato de buen gusto".

En principio, y si los grupos parlamentarios lo solicitan, la cuarta votación de las vacantes se realizará en el primer pleno de marzo y con los mismos criterios, es decir, que los nombramientos sean aprobados por tres quintos de la Cámara --36 votos--.