Más de 24.000 personas visitan en Fibes Expobelleza Andalucía 2018, VIII Feria de la Belleza, Salud y Bienestar

12/02/2018 - 16:18

La muestra, que este lunes se clausura, se ha desarrollado en el pabellón 1 y 2 del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla del 10 al 12 de febrero

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Más de 24.000 personas se han acercado este fin de semana y este lunes al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, que ha celebrado del 10 al 12 de febrero de 2018 y por octavo año consecutivo la feria Expobelleza Andalucía, Feria de la Belleza, Salud y Bienestar, que ha tenido un carácter mixto, para profesionales del sector y público general.

Según ha indicado Fibes en una nota, con este número de visitas "se superan las expectativas de la organización, que se ha hecho un hueco destacado y se ha consolidado en el sector de la belleza y la estética en el ámbito nacional".

Esta VIII edición ha sido durante tres días punto de encuentro abierto de todo tipo de público, tanto general como profesional, donde el visitante ha tenido la oportunidad de conocer y probar las últimas novedades en productos y tratamientos de belleza, estética, nutrición, spa, peluquería, manicura o fitness.

Con más de 7.200 metros cuadrados de exposición en el pabellón 2 y, como novedad, una pasarela de diseño en el pabellón 1, Expobelleza Andalucía ha hecho las delicias de los visitantes que han participado con éxito en todas y cada una de las muchas actividades que ha acogido.

Se ha celebrado por cuarta vez la Gala final de los prestigiosos Premios Picasso de Peluquería Andaluza, patrocinados por la marca Wella y organizados por Fibes y la Asociación de Empresarios de Peluquería de Sevilla y Provincia. El evento se celebró el sábado 10 y en él los 10 finalistas presentaron sus colecciones en directo y se decidió la colección ganadora de cada una de las categorías, con gran asistencia de público.

En Expobelleza Andalucía 2018 el visitante ha tenido a su alcance las últimas tendencias del sector de la estética, la peluquería, manicura, maquillaje, nutrición, aparatología, wellness, spa o fitness. Por una parte, el público profesional ha podido conocer las novedades de cada sector y, por otra, ha tenido la posibilidad de difundir y promocionar sus productos entre el público general que ha visitado el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Además, la modelo Marisa Jara inauguró esta VIII edición y recibió el Premio a la Más Bella.

Completando el cuadro de actividades de la muestra, Look Art Studio y Fibes organizaron el IV Campeonato de Maquillaje Expobelleza Andalucía 2018, con 3 modalidades, esto es, Beauty, Editorial Moda y Caracterización.

Por su parte, la firma Menchu Benítez ofreció dos Master Class de Maquillaje de novia. Además, la Asociación de Peluqueros e Imagen de la Provincia de Sevilla realizaron un show en pasarela y un debate sobre 'Peluqueros de ayer y de hoy'. También, la Organización Colegial Naturopática, Fenaco, celebró ponencias y talleres y además estuvo presente en el pabellón comercial.

Del mismo modo, se celebró el Campeonato de The Battle Show 4 by Stranzza Professional y el Gran Show de Las Barberas de Sevilla. Además, Gallar2 en colaboración con The Barber*sClub y patrocinado por SkullMen by K89, organizó el seminario 'Colección Futurwise', curso de peluquería masculina con la prestigiosa marca internacional Tony&Guy e impartido por Rubén Peña, Ganador Premios Fígaro 2017.

Por su parte, la firma de Aparatología Unibelleza impartió una Master Class. También, de la mano de Isaac Lyonell se realizó un show de Barbería.

Al ser una feria mixta se ha dirigido tanto al público general que quiso conocer y disfrutar de las ventajas y bienestar de estos sectores y, además, enfocada a satisfacer la demanda de todos aquellos agentes profesionales que forman parte de sectores relacionados con la belleza, como fabricantes, mayoristas, distribuidores, importadores o medios de comunicación especializados.

La feria ha contado este año con el patrocinio de Premios Picasso; Asociación de Empresarios de Peluquería de Sevilla y Provincia; Acquajet; y con la colaboración de: La Asociación de Peluqueros/as e Imagen de la Provincia de Sevilla; Fenaco, Anepe, Fanae, Look Art Studio y AC Hoteles; y como media sponsor, Peluquerías Hair Style; C&C Magazine, Planet Look.com y Guía Planet Look.