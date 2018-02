El Consejo Consultivo se opone a la segregación de Tharsis del municipio de Alosno

El Consejo Consultivo Andaluz (CCA) ha dictaminado desfavorablemente el proyecto de decreto impulsado por la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía por el que se aprueba la segregación de la entidad local autónoma (ELA) de Tharsis del municipio de Alosno (Huelva) al entender que concurrían los presupuestos que amparan la constitución de un nuevo municipio.

Según señala el Consejo Consultivo en su dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, no comparte las conclusiones a las que llega el proyecto de decreto, al fundamentar que no considera "suficientemente motivada la postura de la propuesta dictaminada" por no cumplir los requisitos exigidos en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), principalmente el referido a su viabilidad económica.

En esta línea, en su informe señala que "no parece deducirse de los documentos aportados que la situación financiera del municipio a crear sea sostenible, a la vista de los distintos informes emitidos al respecto".

Por otro lado, el Consejo Consultivo considera que no se ha justificado en el expediente el requisito de la dificultad de acceso entre los núcleos principales de población del municipio matriz y del territorio que pretende la segregación, ha adelantado el diario 'Huelva Información'.

Por último, asegura que "no existe una distancia que represente una notoria dificultad de acceso". A vista de satélite, añade, "se observa una carretera sin apenas curvas y una escasa distancia entre ambos núcleos, siendo así que la falta de transporte público es salvable creando un servicio de autobuses, solución menos costosa que la creación de un nuevo municipio".

Cabe recordar que concejales del Ayuntamiento de Tharsis, con el alcalde, Lorenzo Gómez, a la cabeza, protagonizaron en diciembre de 2013 un encierro en el Consistorio para pedir que se paralizara el pleno en el Ayuntamiento de Alosno donde se pretendía aprobar la paralización del expediente de segregación de esta ELA.