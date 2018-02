Ciudadanos apoyará las comparecencias de cifuentes, aguirre y gonzález en el congreso

12/02/2018 - 18:16

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La dirección nacional de Ciudadanos anunció esta tarde que no pondrá impedimento a las comparecencias de Cristina Cifuentes, Ignacio González y Esperanza Aguirre, solicitadas hoy por el PSOE y Unidos Podemos, en la comisión de investigación que estudia la posible financiación irregular del PP en el Congreso de los Diputados.

Así lo explicó el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la Cámara Baja tras conocerse las declaraciones de hoy ante el juez del ex secretario general del PP madrileño y principal imputado del 'caso Púnica', Francisco Granados, en las que implicó a Aguirre, Cifuentes y González en la supuesta 'caja b' del partido en Madrid.

Ciudadanos, que firmó un pacto de investidura para facilitar la entrada de Cifuentes en el gobierno madrileño, pidió que no se les acuse de "electoralismo" y matizó que no reclamarán al PP que aparte a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque "de momento no está imputada por corrupción".

Villegas, que no anunció por parte de Ciudadanos el registro de las mismas comparecencias que hicieron efectivas hoy PSOE y Unidos Podemos en el Congreso, explicó que apoyarán todas las iniciativas que vayan en la senda de "pedir responsabilidades". Por el momento, dijo que no pondrán impedimentos a estas comparecencias en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación del PP porque lo importante, según apuntó, es que los populares expliquen "a todos los españoles" esta situación que cada vez resulta "más triste y preocupante".

(SERVIMEDIA)

12-FEB-18

LDS/gja