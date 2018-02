Errejón asume la tarea de "frenar" el "bochorno" de la supuesta corrupción del pp de madrid

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, asumió este lunes la tarea de "frenar" el "bochorno" de la supuesta financiación irregular del PP madrileño tras la declaración de hoy de Francisco Granados, que acusó a Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González de conocer la existencia de la supuesta 'caja b' del Partido Popular.

Errejón fue el responsable esta tarde de registrar en la Cámara Baja la solicitud de Unidos Podemos para que Cifuentes, Aguirre y González comparezcan en la comisión que investiga en el Congreso la supuesta financiación irregular del PP.

Aunque no forma parte de la citada comisión, Errejón aseguró que no está tomada todavía la decisión de si será él quien les interpele directamente en este órgano y restó importancia al hecho de que no sea miembro de la comisión. "Para tener la palabra en una comisión no hace falta ser miembro de ella".

Errejón se encuentra inmerso en la tarea de postularse como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas, por lo que asume en el Congreso la tarea de "frenar este bochorno" ante todos los madrileños. "Es momento de que los madrileños dejemos de pasar vergüenza", subrayó.

"Tenemos que poner fin a este bochorno. Tenemos que estar orgullosos de ser de la comunidad que somos y eso implica estar orgullosos de nuestras instituciones. Eso implica no seguir en esta espiral de corrupción, sobrecostes y deuda que lastra nuestro futuro", sostuvo, para a renglón seguido calificar de "extraordinariamente grave", si se confirmara, "que el partido en el gobierno se haya acostumbrado a concurrir a las elecciones dopado, es decir, falseando la competición".

