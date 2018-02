Podemos pide comparecencia de Cifuentes en Pleno tras acusaciones de Granados y si no acude cree que "debe dimitir"

12/02/2018 - 18:45

El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado este lunes una solicitud de para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparezca en Pleno de la Asamblea de Madrid para que dé explicaciones sobre las acusaciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que ha declarado este lunes en sede de la Audiencia Nacional que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación irregular del PP.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la portavoz de Podemos en la Cámara regional, Lorena Ruiz-Huerta, para que Cifuentes informe de las declaraciones recientes en el caso Púnica que "ratifican su relación, junto a otros cargos, con la financiación irregular del Partido Popular madrileño de la cual hacen conocedora y partícipe".

Ruiz-Huerta ha destacado que Granados está "no sólo señalando a expresidentes, sino a Cifuentes de la que ha dicho que no sólo estaba al tanto" de que el PP se había financiado de forma ilegal y que" ella ha participado en la toma de decisiones sobre la financiación del PP".

"Lo que dice Granados es lógico y tiene sentido, porque es imposible que unos dirigentes no sepan nada de la financiación de su partido.Sabemos perfectamente que es imposible formar parte del equipo dirigente y no saber nada de lo que ha pasado; por eso son inadmisibles las declaraciones de Cifuentes sobre que no le importa nada de lo que haya dicho Granados. Lejos de esto debe venir a explicar lo que pesa sobre ella como una acusación y si no, tiene que dimitir", ha sostenido la portavoz de la formación morada.

Al ser cuestionada sobre si volverán a llamar a comparecer al exsecretario general del PP a la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Cámara regional, Ruiz-Huerta ha señalado que será "muy probable" que lo hagan "próximamente" porque "tiene mucho sentido".