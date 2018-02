El Auditorio regional propone una velada de fusión de música clásica y jazz

13/02/2018 - 12:07

Cammerata de Murcia y Pablo Martínez Quintet protagonizan el segundo concierto del ciclo organizado por la orquesta de cámara murciana

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia acoge este miércoles, a las 20.00 horas, el segundo concierto de abono organizado por Cammerata de Murcia y la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. En esta ocasión la orquesta de cámara murciana estará acompañada por el prestigioso quinteto 'Pablo Martínez Quintet', y ofrecerán al público una velada de fusión de música clásica y jazz.

Los dos conjuntos ofrecerán un atractivo repertorio que incluye obras de Gerald Marks ('All Of Me'), Duke Ellington ('Mood Indigo'), Georges Gershwin ('I've Got Rhythm), Hoagy Carmichael ('Georgia On My Mind'), Kurt Weill ('Maqui Navaja') y de Darol Anger, David Balakrishnan y Benice Petkere.

El concierto contará asimismo con la participación especial del violonchelista Barnabas Hangonyi (Batio), quien aportará además al programa dos temas propios ('Virus' y 'Cosa Nova'), con arreglos de Lluc Casares, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, ha destacado "la gran calidad de las formaciones y orquestas de la Región y su interés por ir siempre un paso más allá, proponiendo atractivos programas para sus conciertos y apostando por la fusión y por otras fórmulas que consiguen despertar el interés de un nuevo público y continuar así incrementando la asistencia al Auditorio".

En esta ocasión, ha añadido, "los miembros de Cammerata de Murcia, una de nuestras jóvenes formaciones con más proyección, estarán acompañados por uno de los quintetos de jazz más prestigiosos de Europa, que, además, lidera el trombonista murciano, afincado en Ámsterdam, Pablo Martínez, un gran músico de nuestra Región de quien tendremos la oportunidad de disfrutar mañana sobre el escenario".

Las entradas para el concierto pueden adquirirse por el precio único de 10 euros (estudiantes, 8 euros) en la taquilla del Auditorio (abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y desde dos horas antes del inicio), en la de la Filmoteca de la Región (horario de tarde) y en internet, a través de la web 'http://www.auditoriomurcia.org'.

TRAYECTORIAS

Cammerata la conformaron en 2009 un grupo de jóvenes intérpretes, profesionales e innovadores, formados en centros de prestigio de Europa, y muchos de ellos antiguos integrantes de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia (OJRM) y de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Desde entonces, su trabajo ha sido avalado por crítica y público y está considerada en la actualidad una de las formaciones camerísticas españolas de mayor proyección.

Sus miembros desarrollan su actividad artística en orquestas de prestigio como la Orquesta Nacional de España, Orquesta del Palau de Les Arts de Valencia, Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Ópera Nacional de Gales, Orquesta Nacional de Bélgica, Orquesta de Cadaqués y la City of Birmingahm Symphony Orchestra. Además, la formación cuenta habitualmente con destacados músicos solistas.

'Pablo Martínez Quintet' es el proyecto más reciente del trombonista Pablo Martínez (Bullas, 1989), junto al trompetista Bruno Calvo, el pianista Xavi Torres, el bajista Kimon Karoutzos y el baterista Joan Terol, que se unen para interpretar composiciones originales y arreglos de estándares del jazz en un viaje que une tradición y modernidad.

El grupo nace en Ámsterdam y ha actuado en prestigiosos escenarios de Holanda, España, Francia, Indonesia, Malasia y Estados Unidos. Ha colaborado con artistas de primer nivel como Benny Golson, Nicholas Payton, Roy Hargrove, Dennis Mackrel, John Clayton, Dick Oatts, Gregory Porter o Maria Schneider.

Por su parte, el eslovaco Barnabas Hangonyi (Batio), al margen de su carrera como violonchelista clásico, tras estudiar música moderna y flamenco, colabora con figuras como Antonio Canales, Rafael Amargo, María Pagés, Aída Gómez y Farruquito, entre otros. Es miembro de la Orquesta BandArt y colabora con las sinfónicas de Madrid y Castilla y León.