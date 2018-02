Garrido afea a la oposición que dé "pábulo" a las "falsas" acusaciones de Granados

13/02/2018 - 12:15

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha afeado a la oposición en la Asamblea de Madrid --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- que dé "pábulo" a las "falsas" acusaciones del exsecretario del PP de Madrid Francisco Granados, que ha declarado en sede judicial que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, conocía la supuesta financiación irregular del PP, e insiste en que la dirigente madrileña comparecerá donde lo soliciten para dar explicaciones.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Garrido ha indicado que, tal y como ha indicado la presidenta, las palabras del exconsejero regional se enmarcan "dentro de la estrategia de defensa de un presunto delincuente que ha estado más de dos años en prisión y tiene perspectivas de pasar más".

Para el portavoz del Gobierno, Granados intenta "diluir su responsabilidad" y en esta ocasión lo hace a través de "acusaciones falsas para las que no ha aportado absolutamente ninguna prueba y que están además cargadas de insinuaciones machistas". "El señor Granados tendría que haber aportado algo, pero no lo ha aportado ni lo va a aportar porque no hay nada", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que confían en que la actuación de la Justicia sea lo más rápido posible" y ha manifestado que espera que los que han llevado a cabo "presuntos robos en la Comunidad acaben donde tienen que acabar que es en la cárcel".

Y es que, según Garrido, contribuye "muy poco" a la lucha contra la corrupción que se dé "pábulo a las declaraciones de una persona que acaba de salir de la cárcel y que tiene necesidad de eludir sus responsabilidades". Por ello, ha afeado a la oposición en la Cámara regional que den "carta de naturaleza" a las declaraciones.

OPORTUNISMO POLÍTICO

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que Cifuentes irá "a donde se la llame" para dar las explicaciones que se consideren "oportunas". "Lo que habría que hacer con declaraciones de personas que se encuentran acusadas es no darle ningún pábulo y simplemente dejar que actúe la Justicia. Creo que el resto de actuaciones tienen mucho que ver con el oportunismo, pero no aportan absolutamente nada a la regeneración", ha manifestado.

En esta línea, ha insistido en que la presidenta autonómica comparecerá aunque él considera que eso no es bueno "para el sistema democrático ni para lucha contra la corrupción". Se trata de "una estrategia lamentable de los grupos de la oposición", en una línea "oportunista de aprovechar cualquier cuestión y cualquier momento para obtener algún rédito partidario".

A su juicio, esto es "un error" y no merece la pena "intentar utilizar políticamente un asunto como este que perjudica a la vida política". Aún así, Garrido ha hecho hincapié en que "no hace daño quien quiere sino quien puede" y a la presidenta regional "es difícil hacerle daño en un materia como es precisamente la lucha contra la corrupción".

La dirigente madrileña, tal y como ha trasladado el portavoz regional, ha demostrado "trabajar contra la corrupción". "Yo creo que si alguien ha demostrado trabajar contra la corrupción ha sido Cristina Cifuentes, algo que valoran todos los madrileños", ha concluido.