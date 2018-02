El psoe propone no subvencionar películas que tengan contenido sexista

13/02/2018 - 12:44

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La diputada del PSOE Ángeles Álvarez propuso este martes incorporar criterios de igualdad de género a la hora de subvencionar películas, para "conseguir que el sexismo no sea rentable" y no "tolerar la toxicidad de productos audiovisuales" igual que no se consiente con los productos alimenticios.

Fue la ponente más vehemente de las cinco diputadas que intervinieron en la mesa redonda protagonizada por parlamentarias dentro de la Jornada Parlamentraria 'Igualdad en las radiotelevisiones públicas. Del compromiso a la práctica', que se celebra hoy en el Congreso como parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Álvarez llamó a implicar a los medios en la lucha contra el sexismo y subrayó su responsabilidad en este tema en la medida en que "ocupan un lugar cada vez mas destacado en la formación de las nuevas generaciones". Según dijo, los medios "normalizan la exposición del cuerpo de las mujeres como objeto", y con lo que exhiben o no "dicen lo que puede ser aceptable o no", así que han de "comprender que tienen una responsabilidad social".

Por ello, la diputada socialista considera que "las televisiones deben ponerse a la cabeza" de la lucha contra el sexismo, porque de lo contrario "contribuyen a la perpetuación del problema", y culpó directamente al PP de que todavía no se evalúe la idoneidad de los contenidos que se emiten.

Su propuesta concreta fue que TVE "debe incorporar criterios de género para subvencionar películas", porque, a su entender, "lo que es sexista no es de calidad", y se ha de "conseguir que el sexisno no sea rentable". En esta línea, se preguntó "por qué tolerar la toxicidad de productos audiovisuales", cuando no se consiente en los alimenticios, y estableció este criterio "sin dañar la libertad de expresión" como la base sobre la que se ha de actuar legislativamente en esta materia.

Junto a Álvarez intervinieron Carmen Dueñas, del PP; Sofía Fernández Castañón, de Unidos Podemos; Marta Martín, de Ciudadanos, y Marta Sorlí, de Compromís, que coincidieron en que los medios de comunicación siguen transmitiendo estereotipos que resultan discriminatorios para la mujer.

RESTO DE INTERVINIENTES

Dueñas atestiguó que "se han producido avances, pero sigue existiendo una injusta invisibilización de la mujer en los medios de comunicación", y que "los estereotipos de género continúan de forma muy presente en el sector", y puso como ejemplo que se hayan dedicado informaciones periodísticas a las piernas de la tenista Garbiñe Muguriza y no a las de Rafael Nadal.

Por ello, apostó por concienciar a las empresas e instituciones de que deben dar formación a los profesionales en este ámbito, y avanzó que el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades abordará el papel de los medios de comunicación y hará que el Observatorio de la Imagen realice un seguimiento del contenido sexista en la publicidad.

Por su parte, Fernández Castañón denunció que "no se han puesto recursos suficientes para romper los estereotipos" sexistas en los medios de comunicación y que "se siguen incumpliendo" las normas sobre lenguaje inclusivo. Reivinicó que las instituciones se han de hacer responsables de que haya "un mayor abanico de diversidad" en la oferta de ficción, pues a su juicio la que se produce y emite tiende a incurrir en dichos estereotipos, y finalmente señaló la necesidad de que los órganos directivos de las cadenas y productoras sean paritarios, porque ello, además de ser de justicia, garantiza que haya "otras maneras de mirar".

Desde Ciudadanos, Marta Martín puntualizó que, aunque las leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la de Violencia de Género y la de Igualdad, tipificaron como ilícita la publicidad sexista que presente estereotipos de mujer que fomenten la violencia, no concretaron qué estereotipos pueden generar esa violencia y cuáles no, de forma que la ambigüedad dejaba todo al juicio subjetivo.

Según apuntó, "la publicidad siempre es estereotípica", y lo que hay que precisar es cuándo el estereotipo es discriminatorio. Por eso, y partiendo de que la ficción y a veces la información están más cargadas de estereotipos que la propia publicidad, justificó el código de autorregulación que ha propuesto Cs en el Congreso.

Finalmente, Marta Sorlí, en nombre de Compromís, sugirió que los medios se impongan planes de igualdad y evalúen su cumplimiento, para evitar, por ejemplo, que las mesas de debate en televisión estén compuestas mayoritariamente por hombres, calificó de "importantísima" la publicidad destinada a niños y niñas y pidió "dar visibilidad y valor al deporte femenino" y subrayar la perspectiva de género en las informaciones, poniendo como ejemplo que no es igual el proceso migratorio de un hombre que el de una mujer.

(SERVIMEDIA)

13-FEB-18

KRT/caa