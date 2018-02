La banda 'The Haunted' traerá este miércoles su metal extremo a Galicia por primera vez en sus 22 años de historia

13/02/2018 - 13:07

La veterana formación sueca presentará en Vigo su último trabajo 'Strenght in numbers'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

La banda de metal extremo 'The Haunted' actuará este miércoles por primera vez en tierras gallegas cuando cumplen 22 años de trayectoria, en el año en que se conmemora el XX aniversario de su primer álbum.

La historia de 'The Haunted' surge de las cenizas de 'At the Gates', legendaria banda de Gothenburg y pionera del llamado 'death metal melódico' (o 'sonido Gothenburg'), que derivó en toda una corriente musical en Suecia apadrinada por grupos como Dark Tranquility, In Flames o Edge of Sanity, entre muchas otros.

Tras publicar 'Slaughter of the Soul' en 1995, uno de los discos imprescindibles de la historia del metal europeo y un auténtico éxito de crítica, la banda desapareció (en la actualidad está de nuevo en activo) y los hermanos Anders and Jonas Björler tomaron las riendas de un nuevo proyecto, más cercano al 'thrash' pero manteniendo las raíces del sonido de su localidad natal.

A ellos se unieron el vocalista Peter Dolving, el baterista y ex At The Gates Adrian Erlandsson y Patrik Jensen. Así nació 'The Haunted', una banda referente en el metal europeo que publicó su demoledor primer disco (homónimo) en 1998, al que siguieron otras obras muy directas como 'Made Me Do It' (2000) o 'One Kill Wonder' (2003) junto a otras como 'The Dead Eye' (2006), en las que introducían muchos más matices en sus composiciones.

Los suecos han experimentado numerosos cambios de formación a lo largo de sus dos décadas de historia. En su último disco, 'Strenght in numbers' (2017), la banda cuenta con los miembros originales Patrik Jensen, Jonas Björler y Adrian Erlandsson, junto con Marco Aro (vocalista entre 1999-2003) y el guitarrista Ola Englund.

"BENEFICIO CULTURAL", NO ECONÓMICO

'The Haunted' desembarcará en Galicia por primera vez este mismo miércoles, 14 de febrero. En concreto, el show se celebrará en la Sala Máster, en la ciudad de Vigo, en el marco de una gira de hasta 10 fechas por toda la Península en la que los suecos estarán acompañados de 'Norunda' y 'The Descent'.

En declaraciones a Europa Press, Rubén Cuerdo, promotor de la gira, ha destacado la importancia de la formación en el panorama musical actual, un grupo "muy veterano y muy profesional" que ha ido "actualizando el sonido" original y característico del metal de Suecia.

Para Cuerdo, 'The Haunted' representa una solidez sonora en la que conviven la distorsión y la suavidad. "Suena perfecto", ha destacado, "y eso es algo difícil de conseguir". Por ello, ha animado a los gallegos a que disfruten de las creaciones de la banda sueca en "una cita imprescindible" en la que mostrarán "una perspectiva renovada de lo que es la escena del metal y de como se va transformando".

Asimismo, se ha referido a la importante gira que realizarán por toda la Península con un objetivo claro: lograr un "beneficio cultural" y no "monetario" y llevar este tipo de estilos a todos los rincones del Estado.

GIRA ESTATAL

La banda sueca 'The Haunted' actuará también en otras nueve localidades de todo el Estado en una gira que les llevará a Bilbao (Stage Live, 15 de febrero), Zaragoza (C.C. Delicidas, día 16), Madrid (Sala Nazca, día 17), Lisboa (RCA Club, día 18), Sevilla (Sala Fanatic, día 20), Granada (Sala El Tren, día 21), Murcia (Garage Beat Club, día 22), Valencia (Sala Rock City, 23), y Barcelona, (Sala Bóveda, 24).