Plata ve el informe de Icomos sobre el futuro hotel del puerto "manifiestamente mejorable" y con "inexactitudes"

13/02/2018 - 13:14

Defiende que no ha participado en él porque "sólo se preguntaba" a los que estaban en contra del proyecto: "Es poco objetivo"

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata, ha afirmado que el informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, más conocido como Icomos y que asesora a la Unesco, sobre el proyecto del hotel en el dique de levante del puerto malagueño es "manifiestamente mejorable", además de considerar que es "poco objetivo" e incluye "inexactitudes graves".

Así, en rueda de prensa en Málaga, al ser cuestionado por dicho informe, que recomienda renunciar a este proyecto por su impacto "irreversible" en la ciudad, Plata ha apuntado que advierte en él "cierto desequilibrio" puesto que "sólo se ha preguntado a una parte", a los que están en contra del citado proyecto.

Fue por este motivo por el que no quiso participar en la elaboración del informe: "sólo se pregunta a los que están en contra y si sólo se hace a una parte no voy a hacer el juego". "Me parece poco objetivo", ha apostillado.

En opinión del presidente del Puerto de Málaga, los autores del informe no se dirigen al sector turístico: "no preguntan a Aehcos y los hoteleros sabrán de esto, tampoco a la Confederación de Empresarios de Málaga pero sí a tres personas de la plataforma --Defendamos nuestro horizonte--".

También ha considerado que de las 63 páginas del informe sólo haya tres de conclusiones, poniendo como ejemplo el documento elaborado por este mismo colectivo sobre la Torre Pelli de Sevilla, "que está a 80 metros del barrio de Triana y a 300 del recinto de La Cartuja", además de ser una ciudad la hispalense "con tres bienes Patrimonio Mundial".

Según Plata, en el informe sobre el proyecto del hotel en las instalaciones malagueñas "hay alguna inexactitud grave", por ejemplo, "dice que en 2011 el Puerto rechazó la propuesta del Ayuntamiento y eso no es verdad y hay más cosas de este tipo".

"El informe se califica a sí mismo, es manifiestamente mejorable", ha reiterado Plata, quien no obstante ha agradecido "el esfuerzo" de Icomos: "Es un trabajo que tiene valor aunque las aportaciones no son muy relevantes en mi opinión".