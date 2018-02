El pnv carga contra ciudadanos porque está "agrediendo" a la formación vasca "para golpear al pp"

13/02/2018 - 13:19

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cargó este martes contra Ciudadanos por la postura que mantiene en varias cuestiones, lo que le llevó a decir que están "agrediendo" a su formación para "darle un mamporro al PP". "Los partidos políticos en España son muy dados al teatro y CS es el mayor experto en ello".

De esta manera respondió, a la entrada en la Junta de Portavoces, cuando se le preguntó por laproposición de ley de Ciudadanos para que el conocimiento de una lengua cooficial no sea un requisito imprescindible para acceder a la función pública.

Esteban dijo que Cs se distingue por ser un "partido incendiario" que "no va al encuentro y el acuerdo" sino que "utiliza todo lo que puede ser demagogo y llamativo para un puñado de votos". Por ello, criticó que con esta iniciativa les da igual si "estropea" la convivencia social en algún terroritorio. Además, indicó que la iniciativa de Cs es "inconstitucional" porque obligaría a cambiar los estatautos autonómicos que ya han sido refrendados por la ciudadanía.

Por otra parte, ante la presión desde Cs al PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Esteban indicó que "están agrediendo al PNV en diversos temas para golpear al Partido Popular".

Así, reiteró con "más énfasis" que mientras esté en vigor el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y "no se normalicen las instituciones catalanas, no vamos a entrar a negociar". "No hemos llegado a ese punto (negociar), tampoco el PP se nos ha dirigido con nada" y "a quien deben preguntar esas cosas es a Ciudadanos, que incluso en algunos temas están dispuesto a "mentir" sobre posiciones del PNV para "darle un mampororo al PP en su guerra".

Por otra parte, preguntado por las críticas del partido que preside Albert Rivera a la propuesta de autogobierno del PNV, Esteban indicó que Cs no le parece un "un partido serio" porque "nada" de lo que dicen sobre esta iniciativa aparece, según el portavoz peneuvista, en la misma. "Es sabido que los dirigentes de CS no suelen leerse mucho los papeles", apostilló.

