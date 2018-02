MedioAmbiente.- La Junta invierte casi 300.000 euros en el nuevo punto limpio para residuos de Fuente Obejuna

13/02/2018 - 13:47

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Córdoba, Francisco de Paula Algar, acompañado por la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha visitado las obras de construcción del nuevo punto limpio de recogida de residuos urbanos y para conocer los trabajos que se están llevando a cabo y que supondrán una inversión de casi 300.000 euros.

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

En concreto, según ha informado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio adjudicó las obras del punto limpio por un importe de 294.639 euros, financiada al 80 por ciento con fondos europeos Feder. La instalación del nuevo punto limpio, que ocupará una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados, generará alrededor de 470 jornales.

El delegado de Medio Ambiente ha destacado "la importancia de la construcción de este punto limpio, ya que facilita a la ciudadanía contribuir a una mejor gestión de los residuos generados, con capacidad para recibir anualmente 775,75 toneladas", con lo que, "de esta manera se protege la calidad del medio ambiente".

Algar ha recordado que "en un punto limpio municipal no se deben depositar residuos de origen industrial ni de otras actividades económicas, sean peligrosos o no. El punto limpio solo debe admitir aquellos residuos que la normativa vigente y las ordenanzas municipales consideren residuos municipales, siendo sancionable depositar residuos en lugares no habilitados para ello".

En este sentido, ha subrayado que "los puntos limpios son lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos domésticos aportados por los particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública".

El punto limpio de Fuente Obejuna tendrá capacidad para gestionar la recogida de muebles y enseres domésticos, chatarras, escombros y restos de obras, tubos fluorescentes, aceites usados de cocina y automoción, pilas y baterías, material de fotografía y radiografías, resto de poda y jardinería, aparatos eléctricos y electrónicos, así como grandes electrodomésticos, baterías de automoción, cartuchos de tinta y tóner de impresoras, residuos líquidos, vidrios, papel y cartón, envases y ropa, tejidos, y pantallas y monitores.

ACTUACIONES

La construcción del nuevo punto limpio requiere una serie de actuaciones de acondicionamiento del terreno, obra civil, instalaciones, elementos de urbanización y equipamiento. Entre ellas destacan los trabajos de cerramiento y pavimentación, muros de contención, caseta de control, equipamiento, señalización, nave para almacenamiento de residuos especiales e infraestructuras para saneamiento, abastecimiento de agua y suministro eléctrico.

El punto limpio cuenta con una plataforma que estará habilitada para el tráfico de los vehículos particulares, que constituye el muelle de descarga de los residuos voluminosos sobre los contenedores metálicos abiertos tipo cuba. En el lateral Noreste de la parcela, además de la entrada a las instalaciones, se encuentra el almacén de residuos peligrosos, los contenedores iglú, contenedor de papel y cartón, el contenedor de ropa y textil, dos plazas de parking y la caseta de control.

La construcción de este punto limpio se enmarca dentro del Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, que ha puesto a disposición los terrenos y que se encargará de la gestión, una vez finalicen las obras.

En los últimos años la Junta de Andalucía ha construido 12 puntos limpios en la provincia de Córdoba, y tiene previsto construir próximamente, además del de Fuente Obejuna, otros en Montilla, Luque y Priego de Córdoba.