La organización de Dreambeach suma a su cartel de 2018 al dj canadiense Richie Hawtin

13/02/2018 - 13:41

Dreambeach Villaricos ha confirmado este martes la incorporación a su cartel para el festival, que tendrá lugar entre el 8 y 12 de agosto en Cuevas del Almanzora (Almería), al dj canadiense Richie Hawtin, considerado por la organización como "quizás el artista electrónico más polifacético y creativo de este siglo".

ALMERÍA, 13 (EUROPA PRESS)

El nombre del artista se añade a la "pasarela de iconos de la cultura underground" ya confirmados como Solomun, Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex u Óscar Mulero, entre otros muchos, que conforman el plantel de "figuras del techno más profundo y lleno de matices desde la creación del festival", según han indicado en una nota.

Según el equipo de Dreambeach, Richie Hawtin "es quizás el dj más innovador del planeta" ya que "además de un fino músico, es un inagotable creador plástico, un creador de tendencias tecnológicas y un emprendedor visionario que durante años revolucionó Ibiza con su concepto 'Enter', una experiencia sensorial que mezclaba techno minimal con cultura japonesa y diseño de vanguardia".

Hawtin ya estuvo en Dreambeach en 2016 y su sesión fue "uno de los momentos cumbre de aquella edición". El avance del cartel incluye además al alemán Recondite, que actuará en formato live; el británico Blawan y el granadino Horacio Cruz, un artista "muy vinculado al festival que acaba de celebrar 20 años de trayectoria en el género".

Además de estos artistas, la organización ha confirmado el desembarco en Villaricos del sello Barong Family, con lo que el colectivo creado por el dúo holandés Yellow Claw llega a Dreambeach con sus fundadores a la cabeza, acompañados por otros artistas de la familia, como Cesqeaux, Dolf y Moksi.

Entre las novedades desveladas por la organización destacan nuevos artistas internacionales de los estilos 'hardstyle' como Sub Zero Project Live, Zatox y Karsakoff y del 'drum & bass' como dj Marky, Black Sun Empire y The Upbeats).