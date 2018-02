Marín, sobre los concejales del PP procesados: "Si fueran de Cs les habríamos pedido el acta inmediatamente"

13/02/2018 - 13:49

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha afirmado este martes que si los concejales del PP en el Ayuntamiento de Granada procesados en el llamado 'caso Serrallo' fueran de Cs "les habríamos pedido el acta inmediatamente".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas tras mantener una reunión de trabajo con el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, Marín ha indicado que el PP "debe de cumplir con sus propios estatutos, que dicen que en este caso deberían de dimitir y creo que no hay ningún género de duda".

Para el dirigente de la formación naranja, "la regeneración democrática dentro de los propios partidos exige que seamos muy exigentes con aquellos compañeros, sean del color político que sean, que hayan podido cometer un delito".

Tras destacar la "gravedad" de lo que se les acusa al exalcalde de Granada José Torres Hurtado y a nueve de sus concejales, seis de ellos miembros de la actual corporación, Marín ha dicho que no le cabe "ningún género de duda" de que el PP actuará y les pedirá las actas a estos concejales.

"No puede ser de otra forma, no puede estar pidiendo eso para otras fuerzas políticas y no aplicárselo porque estamos hablando de un tema muy serio, que ha llegado a un punto sin retorno y donde supongo que el PP tendrá que actuar de esa forma", ha concluido.