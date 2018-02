Madrid. almeida denuncia la no ejecución de un parking disuasorio para exigir al ayuntamiento que se tome la polución en serio

13/02/2018

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, denunció este martes la no ejecución de un aparcamiento disuasorio prometido por el Gobierno municipal en San Blas, que aprovechó para avisar al Ejecutivo de que se tiene que "tomar en serio" la lucha contra la contaminación y no centrarla sólo en restricciones en el centro al vehículo privado.

Almeida escogió este aparcamiento presupuestado pero no ejecutado en San Blas como nuevo jalón de su ruta "Aquí iba Ya no va", por la que está recorriendo emplazamientos de infraestructuras anunciadas por el Gobierno municipal pero que no se han ejecutado. En concreto, dijo que se prometieron 12 aparcamientos disuasorios para 2017, con 3 millones de presupuesto, de los cuales 50.000 euros iban a acondicionar el de San Blas.

El portavoz popular reconoció que Madrid tiene un problema de contaminación y que el vehículo privado es "un foco emisor" de la misma, pero criticó las "medidas restrictivas" y "sin alternativas" que está aplicando el Gobierno municipal con la previsión de prohibir el tráfico no residente en el centro de Madrid, cuando las estaciones medidoras que dan niveles más altos de dióxido de nitrógeno están en la periferia y, sin aparcamientos disuasorios donde se pueda dejar el coche para coger a continuación el transporte público, sólo se está "consiguiendo que empeoren los índices de calidad de aire" con "más atascos" y "más contaminación".

Almeida, que la semana pasada denunció dando un paseo en moto las condiciones del tráfico en la capital, contrapuso que hace falta "un conjunto de medidas", como la construcción de estos aparcamientos disuasorios, el fomento del coche eléctrico y la renovación total de la flota de autobuses. "Se lo tienen que tomar en serio, es su responsabilidad", conminó, tachando de meros "eslóganes" y "cortinas de humo" las medidas del Gobierno municipal.

13-FEB-18

