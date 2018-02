Hernando defiende que la normativa lingüística "funciona bien" y pide no inventarse "barreras" con la lengua

13/02/2018 - 13:46

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, defendió este martes que la normativa lingüística "funciona bien" y demandó al resto de formaciones que no se "inventen barreras" con la lengua.

Hernando se pronunció de esta manera a propósito de la proposición de ley de Ciudadanos para que el conocimiento de las lenguas cooficiales no sea un requisito imprescindible para acceder a la función pública.

El parlamentario del Partido Popular, que dijo no conocer en detalle esta propuesta, afirmó que le preocupa más la financiación autonómica y no tanto este asunto. Con todo, comparó este aspecto con "pretender que un enfermo acuda a un servicio hospitalario y no conozca la lengua en la que le van a atender".

Defendió la "lengua común" existente y que presta el servicio al conjunto ciudadano y la existencia de las lenguas cooficiales en determinados territorios que, subrayó, "me parece bien que se conozcan". En este sentido, reivindicó que la normativa lingüística actualmente "funciona bien" y dijo no entender que otros partidos "intenten inventarse barreras a través del idioma".

(SERVIMEDIA)

13-FEB-18

LDS/MFN/gja